‘De kleine prins van het Astridpark’ is terug, maar nu in het Lotto Park ODBS

03 oktober 2019

16u32 0 RSC Anderlecht Nadat hij al speler en trainer van Anderlecht is geweest, kon Frank Vercauteren (62) opnieuw niet weerstaan aan de lokroep uit Brussel. Voor de derde keer aanvaardt het Anderlecht-icoon de job van T1 in het Park. Hoe de ‘kleine prins’ de échte coach werd waar dit Anderlecht nood aan denkt te hebben.

PERIODE 1. ASSISTKONING EN PRIJZENPAKKER

In 1966 start Vercauteren, geboren in 1956 in Sint-Jans-Molenbeek, zijn voetbalcarrière bij RSC Anderlecht. ‘Ket’ in hart en nieren. Hij zal er tot 1987 blijven. In 1975 speelt Franky zijn eerste wedstrijd bij de eerste ploeg. Tegen Racing Mechelen vervangt hij Gilles Van Binst. Vercauteren speelt er vijf Europese finales waarvan Anderlecht er drie wint. Paars-wit wordt in die periode ook winnaar van twee Europese supercups, wordt vier keer landskampioen en wint twee keer de Belgische Beker. Een van de architecten van de meest succesrijke periode uit de club. Man van de assist. Zijn handelsmerk? De ‘banaanvoorzet’, weg van de goal, met zijn fantastische linker. Erwin Vandenbergh droomt er nu nog van. Gouden Schoen in 1983. Alleen een dubbele operatie in oktober 1975 en januari 1976 deden hem even op het achterplan belanden. Vercauteren trekt na Anderlecht voor drie jaar naar Nantes, om zijn carrière in 1990 af te sluiten bij RWDM. De Brusselse cirkel is rond.

PERIODE 2. INTERIMPAUS MET JEAN DOCKX

Na avonturen als jeugdcoördinator bij eerst CS Braine en daarna KV Mechelen, waar hij ook een eerste keer hoofdtrainer werd, keert Frank Vercauteren in augustus 1998 een eerste keer terug naar Anderlecht. Eerst als assistent, maar nog geen maand later promoveerde hij al tot (interim-)hoofdtrainer in een duobaan met wijlen Jean Dockx. Anderlecht was toen dramatisch gestart en stond zelfs even 18de en allerlaatst onder Arie Haan, wat de Nederlander zijn job kostte. Dankzij onder andere een 0-6-zege op Standard en 2-5 in Genk, dwong Anderlecht nog Europees voetbal af. Het blazoen al meteen opgepoetst.

PERIODE 3. KAMPIOENENMAKER MAAR OOK BITTER ONTSLAG

Het seizoen daarop stelde Anderlecht Aimé Anthuenis aan en werd Vercauteren opnieuw T2. Anderlecht wordt in deze periode drie keer Belgisch kampioen (1999-2000, 2000-2001 en 2003-2004). Maar nadat Hugo Broos, die in juli 2002 had overgepakt had van Anthuenis, ontslagen wordt in februari 2005, is daar opnieuw Vercauteren. Twee keer kroonde hij zijn grote liefde tot kampioen. In 2005-2006 en 2006-2007. Maar op 12 november 2007 wordt Vercauteren ontslagen wegens mindere prestaties bij de start van het nieuwe seizoen. Met de vuilzakken in de hand wandelt Vercauteren buiten. Bij het huisvuil gezet. Kras op de ziel. Ariël Jacobs, assistent van Vercauteren, neemt zijn taken over. Maar tussen de twee zou het nooit meer goed komen.

PERIODE 4. TERUG IN HET PARK, ONDER DE VLEUGELS VAN KOMPANY

Na dat ontslag zou Vercauteren eerst assistent-bondscoach van de Rode Duivels onder Vandereycken worden en later ook interimcoach. Een avontuur dat nooit een succes werd en hij werd vervangen door Dick Advocaat. Toen nog onvolwassen Duivels. Dat was heel anders toen hij in 2009 in Genk tekende en de club twee jaar later richting landstitel leidde. Daarna ging het ook nog richting de Emiraten en Al Jazira, heel even Sporting Lissabon en de Russische tweedeklasser Krylia in Samara, waarmee hij promotie afdwong. Zijn laatste kunststukje was er één met Cercle Brugge, waarmee hij de titel pakte in 2018 na een ultieme goal in de play-offduels tegen Beerschot. Zijn laatste club werd het Saudische Al-Batin. Tot hij vandaag inging op het voorstel van Anderlecht. De ‘kleine prins’ is terug thuis.