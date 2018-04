"Coucke en Devroe zijn goed bezig. En maar best ook" Arie Haanover de veranderingen bij zijn ex-clubs Pieter-Jan Calcoen

17 april 2018

20u13 0 Anderlecht Plots op de eretribune van het Astridpark: Arie Haan (69). De Nederlandse ex-coach en -speler van Anderlecht en Standard over wat hij gezien heeft, de ref niet gezien heeft en wat hij nog verwacht te zien: «Staat Vormer niet wat zwaar?»

Arie Haan, maandagochtend in shoppingcenter Westland in Anderlecht. «Een cappuccino, graag.»

Waarop de dienster: «Komt eraan.»

«Nou, ze spreken hier Nederlands. Tijden veranderen.»

Hoelang is het geleden dat u hier was?

«In ‘de Westland’? (krabt zich in het haar) Dat moet zeker dertig jaar geleden zijn. Tot Anderlecht-Club was het ook al een tijdje geleden dat ik in het stadion was, hoor. Ik was wel eens ­uitgenodigd door vrienden om een wedstrijd bij te wonen in de loges, maar nu was het Anderlecht dat me vroeg. Dat geeft toch een ander gevoel. De fans grapten: ‘Nu Roger Vanden Stock weg is, kom jij terug.’ (lacht) ‘Ja, is zo’, antwoordde ik.»

