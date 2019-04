“Coucke buiten”: fans van Anderlecht troepen samen voor hoofdingang en keren zich tegen voorzitter SJH/PJC/NVK/ODBS

07 april 2019

20u41 0 RSC Anderlecht Anderlecht zit in een diep dal. Het zoveelste, dit seizoen. Nu ook in play-off 1, waar de fiere recordkampioen een 0 op 9 telt na 1-2-verlies tegen Antwerp. De fans keren zich tegen eigenaar Marc Coucke. Ze troepen samen aan de hoofdingang, waar de politie de poort richting de hoofdtribune snel afsloot. ‘Coucke buiten’ en ‘Shame on you’ (schaam jullie) valt er te horen. Michael Verschueren sprak de fans daarna toe.

De spandoeken achter de goal, waar de paars-witte kop huist, logen er niet om. “Jullie hebben ons al een record van 21 jaar ontnomen, nu hebben jullie nog 8 matchen om er ons niet een van 55 jaar af te pakken”, verwijzend naar de 2-3-thuisnederlaag tegen Club Brugge van woensdag en het feit dat Anderlecht dreigt voor het eerst sinds 55 jaar Europees voetbal te missen. ‘Het is hier Anderlecht, niet FC De Kampioenen’, liet ook weinig aan de verbeelding over.

#ANDant Laat dit duidelijk zijn 👿 pic.twitter.com/JpzdKbsUlK D I M I ®(@ ___DIMI____) link

Een nieuwe Brusselse wanprestatie na de pauze, die culmineerde in een tweede thuisverlies op rij, deden de gemoederen verhitten. Pijnlijk was dat net de 33-jarige Mbokani, een ex-spits van Anderlecht die de club dan nog graag terug wil, voor een assist en de winner zorgde. De spits reageerde na zijn goal met een verontschuldigend gebaar, waarna de supporters hem op applaus trakteerden.

Maar daarna keerden de fans zich fel tegen de eigen ploeg en vooral het beleid. Waarvan Marc Coucke de exponent is. Online is de bagger die de eigenaar over zich heen krijgt groot, aan de stadionpoort troepten vele fans samen om hun afkeer te laten blijken. De oproerpolitie voelde de bui al hangen en sloot de ingang naar de eretribune af. Coucke liet zich niet zien en bleef binnen. Er werd ook door enkele heethoofden met objecten naar de politie gegooid. Daarna sprak algemeen manager Michael Verschueren de fans toe.

Meer ambiance na de wedstrijd dan tijdens #andant pic.twitter.com/dd7Nt5WBBk P Van Waeyenberge(@ Patteks) link