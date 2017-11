"Celtic kon het hier, waarom zouden wij het daar dan niet kunnen?" Kjell Doms

00u01 0 Photo News Uros Spajic Anderlecht Anderlecht maakt nog een waterkansje op de derde plaats. Door de zware 7-1 pandoering van Celtic bij PSG volstaat voor Anderlecht over twee weken een 0-3 overwinning op Schotse bodem. “Celtic kon het hier, waarom zouden wij het daar dan niet kunnen?”, zegt Uros Spajic.

De meningen zijn verdeeld bij Anderlecht, er zijn dromers en realisten. Pieter Gerkens behoort tot die laatste groep. Zijn lach zei eigenlijk alles. '0-3 op Celtic volstaat voor de derde plaats', hadden we geopperd. “Tja, we moeten er blijven in geloven, anders kunnen we net zo goed thuisblijven”, zei hij. “Maar laat ons wel wezen we staan voor een aartsmoeilijke opdracht. Misschien als we daar snel op 0-1 komen, maar dan nog. Het zou een mirakel zijn mochten we alsnog kunnen plaatsen voor de Europa League. We hebben vandaag een geweldige partij gespeeld. Als we er niet in slagen om die derde plaats te pakken dan hebben we het vanavond tegen Bayern verspeeld. Als je zoveel kansen krijgt dan moet je die ook afmaken. Ik weet wel dat het tegen Bayern München was, maar deze nederlaag komt erg hard aan.”

Anderlecht Spajic geeft het nog niet op

Tot daar de realist van paars-wit. Over naar de dromer: Uros Spajic. “Ik geloof zeker en vast nog in de kwalificatiekansen. Celtic is bij ons 0-3 komen winnen, dus waarom zouden wij niet in staat zijn om daar een ruime zege te pakken.” En Spajic voert ook argumenten aan voor zijn betoog. “Wij zijn niet meer hetzelfde Anderlecht van toen. De organisatie is veel beter, de taken zijn voor iedereen duidelijk en we geloven ook meer in onszelf. Celtic is niet van hetzelfde kaliber als PSG of Bayern München. We moeten ervoor gaan, we zijn niet kansloos.”