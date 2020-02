Anderlecht meer dan helft met tien: Doku ontsnapt eerst na tackle vol op enkel, maar moet later toch gaan douchen Redactie

15 februari 2020

21u02 2 Anderlecht Jérémy Doku werd nog voor het rustsignaal uitgesloten Achter de Kazerne. De jongeling ontsnapte eerst nog aan rood na een ongelukkige, maar stevige fout op Vranckx. In minuut 45 moest echter toch gaan douchen.

In minuut zestien liet Doku zich al in negatieve zin opmerken. Het toptalent van paars-wit speelde de bal te ver van de voet en ging vervolgens ongelukkig op de enkel van Vranckx staan. Die schreeuwde het uit van de pijn. Visser haalde een gele kaart boven, maar enkelen bij KV Mechelen schreeuwen om rood. De videoref besliste echter om niet in te grijpen (zie video boven).

Vlak voor het einde van de eerste helft stuurde Visser Doku echter alsnog naar de kleedkamer. De youngster werkte Kaboré tegen de vlakte en kreeg daarvoor zijn tweede geel. Een jeugdzonde.

