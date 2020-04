“Anderlecht leefde de voorbije jaren serieus boven zijn stand”: Kompany en CEO Van Eetvelt gaan geen onderwerp uit de weg in dubbelinterview ABD/TLB

06 april 2020

16u35 16 Anderlecht “RSCA leefde de voorbije jaren serieus boven zijn stand.” Anderlecht-CEO Karel Van Eetvelt zegt waar het op staat in een dubbelgesprek met Vincent Kompany, die desondanks zoals altijd positief blijft. “De financiële problemen zie ik als een opportuniteit.”



Niemand die er nog naast kan kijken: Anderlecht heeft het financieel moeilijk. De club maakte in het seizoen 2018-2019 ruim 25 miljoen euro verlies. Ook CEO Van Eetvelt erkent de moeilijkheden. “In de club is er een enorme schuld opgebouwd en die moet op korte en op middellange termijn opgelost”, vertelt hij. “De coronacrisis drukt ons nog meer met de neus op de feiten, en de impact op de binnenlandse markt zal wellicht lang doorspelen. Net van die binnenlandse markt moeten wij leven. Het is keihard, RSCA leefde de voorbije jaren serieus boven zijn stand en dat kan geen enkel bedrijf volhouden.”

De problemen van RSCA zitten volgens Van Eetvelt vooral in het sportieve, waar het een komen en gaan van trainers, coaches en verantwoordelijken was. “Het aantal mensen dat we in de voorbije jaren hebben aangetrokken om er vervolgens weer afscheid van te nemen, is niet meer te tellen. En nog zitten we met een staf en een spelerskern die veel te groot is. Die aanpak moeten we volledig ombuigen.”

Het wordt een grote uitdaging om in het sportieve een realistisch financieel beleid te voeren Karel Van Eetvelt

En dus beseft Van Eetvelt: “Het wordt een grote uitdaging om in het sportieve een realistisch financieel beleid te voeren en tegelijk toch een sterke ploeg op de been brengen. Dat zal op een creatieve manier moeten gebeuren, en niet langer op de oude manier waar altijd de perceptie werd gewekt dat er van alles mogelijk was. De oplossing ligt binnen de club, er is veel talent en we moeten opnieuw durven uitgaan van de eigen kracht. Anderlecht heeft nog altijd een groot commercieel potentieel, groter dan elke andere Belgische club. Om dat beter te benutten moeten we onze klasse en onze fierheid terugvinden, die is een beetje weg.”

Vincent Kompany ziet de financiële problemen dan weer als “een opportuniteit” - eeuwige positivo. “Ze gaan ons verplichten om radicale keuzes te maken”, zegt hij. “Ik ben op Anderlecht sinds mijn zesde, heb mooie en minder mooie jaren gekend, maar RSCA was al lang op weg naar de middelmaat. Het was gewoon een kwestie van tijd vooraleer we in deze positie terecht gingen komen. Ik merk aan de nieuwe mensen dat ze bereid zijn om met bescheiden middelen de club weer op te bouwen. Peter en ik gaan er samen met ons team alles aan doen om voor volgend seizoen een goeie ploeg tussen de lijnen te krijgen. We gaan blijven aanvallend voetballen, met de inbreng van de eigen jeugd. We willen er zo snel mogelijk voor zorgen dat we achter de schermen een moderne club worden, die opnieuw voor lange termijn de top kan spelen. Dat wordt de belangrijkste uitdaging.”

Competitie met 18 clubs en verdeling Europese inkomsten

Karel Van Eetvelt gaf zelf aan dat hij Marc Coucke, die liever niet meer in de schijnwerpers staat, als lid van de Raad van Bestuur van de Pro League zal opvolgen. Ook Michael Verschueren zal meer op de achtergrond werken. Paars-wit ijvert ook voor één seizoen met 18 clubs en de verdeling van Europese inkomsten over alle clubs. Lees er HIER meer over.

LEES HIERONDER HET INTEGRALE GESPREK

Karel, laten we het eerst over het stopzetten van de competitie hebben. In de Pro League leek het alsof RSCA tegen beter weten in wou blijven voetballen om toch maar te proberen om nog een Europees ticket te halen. Marc Coucke, die ons vertegenwoordigt in de Pro League, werd weggelachen.

Karel Van Eetvelt: “Ik was er niet bij in die bewuste vergadering van de Pro League en net als de journalisten heb ik alles ook maar uit tweede hand. Het ging er erg emotioneel aan toe, heb ik begrepen. Marc en Vincent Mannaert hebben blijkbaar van alles naar elkaar geroepen. Ik twijfel er niet aan dat iedereen daar met de beste bedoelingen zit en het is niet abnormaal dat het er in zo’n crisisvergadering hevig aan toe gaat. De visie van Anderlecht was duidelijk. We wilden geen overhaaste beslissing en hebben van bij het begin aangedrongen op een objectief debat waarin eerst alle gevolgen van de huidige competitie stopzetten zouden bekeken worden. De reactie van de UEFA bijvoorbeeld stond in de sterren geschreven. De Pro League had een hoop gedoe kunnen vermijden door eerst grondig het huiswerk te doen. Het stoort me dat het nu overkomt alsof RSCA ten koste van alles verder wou voetballen. Het was gewoon slimmer geweest om rekening te houden met de internationale voetbalcontext. We zijn een klein voetballand het is al niet makkelijk voor het Belgische voetbal om te midden van de miljarden van de grote liga’s te overleven. Het leek ons geen goed idee om er als eerste de stekker uit te trekken.”

Maar jullie stonden vrijwel alleen met die mening en de Jupiler Pro League is intussen wel als eerste beëindigd. Club Brugge is uitgeroepen tot kampioen.

Karel Van Eetvelt: “Elke voetballiefhebber voelt aan dat Club Brugge de terechte kampioen is. Ik heb Vincent Mannaert meteen felicitaties gestuurd en dat heeft hij geapprecieerd. De beslissing om de Jupiler Pro League te stoppen is genomen en RSCA respecteert die. We hebben ze ook mee gesteund in de Pro League. Meer nog, het is onze ambitie om met het Belgische voetbal zo goed mogelijk uit de coronacrisis te komen. Om te beginnen zal Michael Verschueren de beslissing van de Jupiler Pro League bij zijn collega’s van de ECA met alle goeie argumenten verdedigen. De UEFA heeft geen juridische grond om Belgische clubs uit de Europese bekers te weren. Elk land heeft zijn eigen dynamiek om met dit soort crisissituaties om te gaan. Wij gaan de landen die erop hopen om de competitie nog wel af te werken, niet de les spellen, maar wij gaan wel de Belgische beslissing verdedigen. Voor wie er mocht aan twijfelen, Michael Verschueren zal een waardige pleitbezorger van het Belgische standpunt zijn.”

Vincent Kompany: “Tuurlijk is Brugge de terechte kampioen en hoed af voor het werk van Philippe Clement, maar ik zeg tegen onze fans en onze spelers dat wij met niemand in competitie zijn. Anderlecht moet alleen de competitie met zichzelf aangaan, wij moeten zelf weer beter worden. RSCA heeft 34 landstitels en het is mijn ambitie om op termijn één van de betere ploegen te worden die Anderlecht ooit heeft gehad. Als we de competitie met onszelf winnen, komen we automatisch weer op de plaats waar we horen.”

Marc wil ook dat ik zijn plaats in de Raad van Bestuur van de Pro League overneem. In juni wordt het nieuwe bestuur verkozen, dan stel ik me kandidaat Karel Van Eetvelt

Club Brugge is kampioen, maar daarmee is de kous niet af. De Europese tickets moeten verdeeld worden en nog veel belangrijker, er moet beslist worden over stijgen en degraderen.

Karel Van Eetvelt: “Daarvoor is een werkgroep opgericht, die naar alle suggesties zal luisteren en voorstellen moet uitwerken. Het standpunt van RSCA is daarin heel duidelijk, wij pleiten voor een maximale solidariteit op elk vlak. Sportief gezien denken wij dat de enig mogelijke conclusie is om volgend seizoen in 1A met 18 ploegen te spelen. Dan hoeft Waasland-Beveren geen spijt te hebben van de waterkans die ze niet hebben kunnen grijpen om zich op de 30ste speeldag toch nog te redden. Evenmin hoeven Oud-Heverlee Leuven en Beerschot zich benadeeld te voelen. Dit geldt evenwel enkel voor het volgend seizoen, de coronacrisis is niet het moment om over een nieuw competitieformat na te denken.

Op financieel vlak pleit RSCA ook voor solidariteit tussen de clubs. Die solidariteit zal nodig zijn want de impact van corona op ons voetbal zal zeer groot zijn. De Europese plaatsen kunnen logisch worden toegewezen op basis van de plaats in de rangschikking na 29 speeldagen, maar de clubs die op die manier Europa ingaan, moeten solidair zijn met de andere clubs. Wij stellen voor dat er de komende drie seizoenen een substantieel deel van de Europese inkomsten verdeeld wordt over alle clubs. En we zijn ervan overtuigd dat RSCA hier ook zijn bijdrage zal leveren, want wij hebben de absolute ambitie om vanaf de zomer van 2021 weer elk seizoen Europees te spelen!”

Ik begrijp nog altijd niet waarom onze voorzitter zo zwaar is aangepakt de voorbije week.

Karel Van Eetvelt: “Ik heb ook vast moeten stellen dat Marc Coucke momenteel aangeschoten wild is, en dat de boodschap en de boodschapper voortdurend verward worden. Dat moet keihard zijn voor hem. Zijn overname van RSCA is tot nu toe geen succes, maar nu lijkt het alsof Coucke verantwoordelijk is voor alles wat fout loopt op Anderlecht. Op korte termijn zal Marc als voorzitter van RSCA nooit goed kunnen doen, en dat beseft hij. Bij mijn aanstelling heeft hij duidelijk aangegeven dat hij in de toekomst een ceremoniële voorzitter wil zijn, die op de achtergrond blijft. Hij heeft mij als CEO verregaande bevoegdheden gegeven. Marc wil ook dat ik zijn plaats in de Raad van Bestuur van de Pro League overneem. In juni wordt het nieuwe bestuur verkozen, dan stel ik me kandidaat.”

Objectief gezien was er voor Pär geen toekomst in de club. Hij bracht te weinig toegevoegde waarde in de staf Karel Van Eetvelt

Karel, je eerste beslissing was het ontslag van Pär Zetterberg. Dat is bij de fans bijzonder zwaar gevallen.

Karel Van Eetvelt: “Ik ben enorm geschrokken van de perceptie die gecreëerd werd rond het ontslag van Pär. Tot mijn eigen scha en schande heb ik moeten ervaren hoe in het voetbal de emotie het volledig kan overnemen. Objectief gezien was er voor Pär geen toekomst in de club. Hij bracht te weinig toegevoegde waarde in de staf. Om dan iemand royaal te vergoeden omdat hij een iconische speler is, dat kan je onmogelijk volhouden. Het afscheidsgesprek was niet makkelijk. Ik heb altijd opgekeken naar Pär en plots moest ik hem een moeilijke boodschap brengen. Toch was het een open gesprek met wederzijds respect en begrip. Maar een kwartier later stond het al in de pers en toen gingen alle poppen aan het dansen. Voor mij was het duur leergeld, maar drie weken later sta ik nog altijd achter de beslissing.”

De uitleg was dat het ontslag van Zetterberg kaderde binnen de coronamaatregelen?

Karel Van Eetvelt: “Dat was heel slecht gecommuniceerd van onze kant, want corona heeft er uiteraard niets me te maken. Toen de storm was gaan liggen, bleek gelukkig dat het persoonlijke respect wederzijds is gebleven. Pär zal altijd een kind van RSCA blijven.”

Vincent Kompany: “Door corona zijn we in een onverwacht versnellingstempo terecht gekomen, maar de eerste en belangrijkste vraag in de voorbije maanden was al: hoe kunnen we Anderlecht weer gezond en succesvol maken? Een gezonde club heeft namelijk meer kans op succes. Die oefening is al een tijdje bezig op Anderlecht, maar door de komst van Karel en Peter (Verbeke, de nieuwe sportieve man) is die serieus versterkt, en dat is ook hoognodig. Voor mij was het afscheid van Pär een moeilijk moment. Toen ik debuteerde op mijn 17 was Pär kapitein en ik keek naar hem op. Ik heb als prille tiener nog in de rij gestaan om een handtekening van Pär te krijgen. Ik ben ervan overtuigd dat we nu in een transitieperiode zitten op weg naar een moderner en sterker Anderlecht, en dan kan het niet anders dan dat er soms bikkelharde beslissingen moeten worden genomen. Die beslissingen nemen we samen en iedereen in de club weet ook dat ik die beslissingen intern verdedig.”

Karel, Pär Zetterberg kwam naar Anderlecht onder impuls van voormalig sportief directeur Michael Verschueren. Er werd meteen gespeculeerd dat Michael de volgende op je ontslaglijst zou zijn. Klopt het dat jij in eerste instantie geen plaats meer zag voor Veschueren binnen het sportieve?

Karel Van Eetvelt: “De kaarten liggen eenvoudig. Peter Verbeke is aangetrokken om samen met Vincent Kompany het sportieve beleid te voeren. Ik had voor Michael Verschueren andere taken in gedachten, maar hij wou heel graag bij het sportieve betrokken blijven, en hij heeft mij overtuigd om het nieuwe team bij te staan met zijn financiële bagage en in de onderhandelingen. Het is nu aan hem om die kans te grijpen.”

Het moet toch niet makkelijk zijn voor Michael. Hij was - als zoon van - dé sportieve man en het uithangbord van RSCA.

Karel Van Eetvelt: “De toekomst zal het uitwijzen. Er zijn duidelijke afspraken gemaakt met Michael en ik stel vast dat hij probeert om zijn nieuwe functie goed in te vullen. Uiteraard is het mentaal niet makkelijk om van een rol in de picture naar een rol in de schaduw te gaan, maar ik zie wel dat hij zijn nieuwe rol ter harte neemt. Ik hoop echt voor Michael dat hij opnieuw zijn draai vindt en dat de hetze rond zijn persoon nu stopt. Dat is ook in het belang van RSCA.”

Vince, hoe loopt de samenwerking met Peter Verbeke?

Vincent Kompany: “Zeer goed. Vooraleer te gaan samenwerken, hadden we een lange discussie over de visie van RSCA. Peter begreep perfect waar ik naartoe wou, en ik stelde vast dat hij ons kan versterken. Peter heeft veel ervaring opgedaan bij Club Brugge en AA Gent. We willen die clubs niet nabootsen, maar we kunnen er wel ons voordeel mee doen. Peter is een vakman en zijn energie zorgt voor een boost. Hij lost niet en gooit zich met een grote intensiteit op elk dossier.”

“Voor mij is Peter een voorbeeld van een moderne Anderlechtmedewerker. Het nieuwe RSCA moet naar buitenuit klasse en verfijndheid uitstralen, maar binnenin willen we mensen die dag en nacht bezig zijn met het project en in hun vakgebied de beste willen zijn. Ik haat de status quo. Ik wil elke dag beter worden en daarom wil ik ook betere mensen rondom mij. Er is niets dat meer energie geeft dan interne druk. Het moet uit onszelf komen. Op RSCA heerst veel te veel de cultuur om te vertrekken van de externe druk. Dat was al zo toen ik als tiener in het eerste elftal debuteerde en dat is alleen maar toegenomen.”

“Met Manchester City zijn wij van niks naar de top van de wereld gegaan, en al die jaren kwam de druk alleen van binnenuit. De interne druk bepaalde de agenda, nooit de externe druk. Je zet hoge standaarden en als je die bereikt, zet je er nog hogere. Je streeft intern altijd naar positieve energie en je probeert de negatieve energie te bannen.”

Ik ben verbaasd over de commotie, terwijl iedereen weet dat er in de voetbalwereld sterke banden zijn tussen clubs en makelaars Karel Van Eetvelt over de rol van Wouter Vandenhaute

Er is ook veel te doen over de rol van extern adviseur Wouter Vandenhaute, die mede-eigenaar is van het spelersagentschap ‘Let’s Play’. Het was zelfs een thema bij de toekenning van de licentie.

Vincent Kompany: “Ik heb daarover super open gesproken met Wouter, en we zijn daar beiden duidelijk in: het gaat alleen maar over het belang van Anderlecht. De afgelopen weken gingen alle gesprekken over onze organisatie en hoe we die beter kunnen maken. Daarin vind ik zijn input belangrijk. Ik zie Wouter niet als een makelaar, maar als een supporter van RSCA die een enorme ervaring heeft in het beter maken van een organisatie en het helpen slagen van projecten. Die ervaring stelt hij ter beschikking. Het gedeelte makelaar is totaal niet aan de orde, we hebben trouwens een team van mensen die dat niet toelaten. Operationeel kan Wouter geen enkele beslissing nemen en dat wil hij ook niet. Er is trouwens een groot verschil met vroeger op Anderlecht. Een makelaar kan hier echt niets meer beslissen en dat is maar goed ook.”

Karel Van Eetvelt: “Wouter heeft niet eens een contract met de club. Er is een samenwerkingsakkoord met het bedrijf van de voorzitter en dat hebben we ook aan de licentiecommissie bezorgd, die geoordeeld heeft dat er geen probleem is. Ik kom natuurlijk niet uit de voetbalwereld, maar ik blijf het een merkwaardige discussie vinden. De samenwerking met Vandenhaute is nooit vertrokken vanuit het makelaarschap of vanuit het aantrekken van spelers. Dat kan Let’s Play vandaag al, daar hoeft Wouter geen adviseur voor te worden.“

“In mijn rol heb ik behoefte aan een raadgever die de voetbalwereld goed kent, en die ook thuis is in de entertainment- en in de mediasector. Als je die oefening maakt, is het niet onlogisch dat je bij Wouter Vandenhaute uitkomt, die bovendien supporter van Anderlecht blijkt te zijn. We hebben onze samenwerking open en transparant benoemd. Ik ben verbaasd over de commotie, terwijl iedereen weet dat er in de voetbalwereld sterke banden zijn tussen clubs en makelaars, en nog meer tussen managements van clubs en makelaars. Alleen gebeurt alles achter de rug. Het is vreemd dat mensen op cruciale posities in de voetbalwereld jacht maken op zij die open en transparant zijn, en de rest ongemoeid laten. Het is hypocriet en het tast de geloofwaardigheid van onze sport aan.”

Ook financieel lag het dossier van RSCA gevoelig voor de licentiecommissie. De financiële situatie van de club is penibel.

Karel Van Eetvelt: “In de club is er een enorme schuld opgebouwd en die moet op korte en op middellange termijn opgelost. De coronacrisis drukt ons nog meer met de neus op de feiten, en de impact op de binnenlandse markt zal wellicht lang doorspelen. Net van die binnenlandse markt moeten wij leven. Het is keihard, RSCA leefde de voorbije jaren serieus boven zijn stand en dat kan geen enkel bedrijf volhouden.

De problemen van RSCA zitten vooral in het sportieve. Het aantal mensen dat we in de voorbije jaren hebben aangetrokken om er vervolgens weer afscheid van te nemen, is niet meer te tellen. En nog zitten we met een staf en een spelerskern die veel te groot is. Die aanpak moeten we volledig ombuigen.

Het wordt een grote uitdaging om in het sportieve een realistisch financieel beleid te voeren en tegelijk toch een sterke ploeg op de been brengen. Dat zal op een creatieve manier moeten gebeuren, en niet langer op de oude manier waar altijd de perceptie werd gewekt dat er van alles mogelijk was. De oplossing ligt binnen de club, er is veel talent en we moeten opnieuw durven uitgaan van de eigen kracht. Anderlecht heeft nog altijd een groot commercieel potentieel, groter dan elke andere Belgische club. Om dat beter te benutten moeten we onze klasse en onze fierheid terugvinden, die is een beetje weg.”

Vincent Kompany: “De financiële problemen zie ik als een opportuniteit. Ze gaan ons verplichten om radicale keuzes te maken. Ik ben op Anderlecht sinds mijn zesde, heb mooie en minder mooie jaren gekend, maar RSCA was al lang op weg naar de middelmaat. Het was gewoon een kwestie van tijd vooraleer we in deze positie terecht gingen komen. Ik merk aan de nieuwe mensen dat ze bereid zijn om met bescheiden middelen de club weer op te bouwen. Peter en ik gaan er samen met ons team alles aan doen om voor volgend seizoen een goeie ploeg tussen de lijnen te krijgen. We gaan blijven aanvallend voetballen, met de inbreng van de eigen jeugd.

Vergeet niet dat we intussen al een hele weg hebben afgelegd. Als je ziet hoe moeilijk we het in het begin van het seizoen hadden om met onze jeugdige ploeg punten te pakken, en hoe sterk we in de laatste weken naar voren kwamen, daar valt niet naast te kijken. We zullen het uiteraard nooit weten, maar ik ben ervan overtuigd dat we toch op weg waren naar Europees voetbal.

We willen er zo snel mogelijk voor zorgen dat we achter de schermen een moderne club worden, die opnieuw voor lange termijn de top kan spelen. Dat wordt de belangrijkste uitdaging. Gelukkig kunnen we rekenen op onze supporters. Hoe loyaal die zijn, daar heb ik geen woorden voor. Waasland-Beveren uit, Eupen thuis, Genk uit toen we verloren, een halfuur na de match waren de fans nog aan het zingen. Het is nu wij tegen de rest van de wereld, spelers, staf, supporters. Geloof me, die strijd gaat RSCA winnen!”