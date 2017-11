"Anderlecht heeft wel zijn oude hart laten spreken" Hugo Camps Hugo Camps

Is er dan niemand die Anderlecht met de haren uit het moeras kan trekken? De vraag knelde. Ook met het beeld voor ogen hoe Dries Mertens eerder Napoli op stoom bracht in de wedstrijd tegen Shakhtar. Goal en assist, maar nog belangrijker: zijn plezier in het spel. De vreugde van een steekpasje.

Of zoals het puntenloze Feyenoord streed tot het bittere einde tegen Manchester City. Helaas was er dat late doelpunt van Sterling, maar de Rotterdammers hadden hun geestdrift teruggevonden. Dat was ook wat van Anderlecht werd verwacht tegen Bayern, geestdrift. De score deed er minder toe.

En zowaar, RSCA walste in de eerste helft over het veld. Zonder enige pleinvrees of ontzag. Ineens kwam er kleur op paars-wit. Het was niet langer Kevin Pauwels x 11. De lachjes bleven nog zuinig – zelfvertrouwen moet groeien. Maar er werd gretig gevoetbald, ook na de 0-1. Bij vlagen was het spel zelfs frivool. Er stonden niet langer spelers met dode ogen op het veld.

Anderlecht mist nog steeds een pretmaker en de kunstjes zijn ingeruild voor pressie en lijf aan lijfgevechten. Op het veld niet langer strijkijzers met dode ogen.

Dries Mertens was een prima inspiratiebron voor de wedstrijd tegen Bayern. Het publiek kon weer zingen.

Een wedstrijd tegen Bayern betekent voor iedere voetballer groei van droom en ego. Het is een moment om na te vertellen. Alleen al de figuur van Yupp Heinckes nodigt uit tot een demonstratie van talent en klasse. Dat is het net niet geworden, maar Anderlecht heeft wel zijn oude hart laten spreken.