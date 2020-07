Anderlecht verliest eerste oefenmatch sinds coronabreak na penaltyfout Kompany, 16-jarige Noor valt op Redactie

04 juli 2020

14u36 18 Belgisch voetbal Anderlecht heeft zijn eerste match sinds de coronabreak verloren. Paars-wit ging in een oefenduel op Neerpede met 0-1 onderuit tegen Charleroi. Vincent Kompany maakte een penaltyfout bij de enige treffer.

Geen supporters of journalisten vandaag op Neerpede. Anderlecht werkte -vanwege de coronapandemie- zijn eerste oefenmatch achter gesloten deuren af. Vincent Kompany beging nog voor rust een penaltyfout, waarna Shamar Nicholson de strafschop omzette. 0-1, meteen ook de eindstand. Bij paars-wit viel Kristian Arnstad in positieve zin op. De 16-jarige Noor arriveerde in september vorig jaar op Neerpede - een transfer van ex-technisch directeur Frank Arnesen. Arnstad traint sinds kort mee met de A-kern omdat de beloftekern al op vakantie was toen hij terugkeerde uit Noorwegen. Anthony Vanden Borre kreeg geen minuten in het oefenduel.

Volgende week zaterdag speelt Anderlecht zijn tweede oefenwedstrijd. Dan nemen de Brusselaars het op tegen STVV.

Lees ook: Hij traint goed: Vanden Borre krijgt nog minstens enkele weken tijd om weer profvoetballer te worden