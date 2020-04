Anderlecht sloot seizoen af op eerste plaats, maar Club viert ook bij beloften de titel SVBM

10u03 0 Belgisch voetbal Net als bij de grote jongens mag Club Brugge bij de beloften de landstitel vieren na de vroegtijdige stopzetting van de competitie. Nochtans stond Anderlecht op het einde van de rit op kop met twee punten voorsprong op blauw-zwart, maar omdat Club twee wedstrijden minder gespeeld heeft, is het uitgeroepen tot kampioen.

Het moet geen fijn gevoel zijn: een heel seizoen aan de leiding staan en dan de titel moeten afgeven aan de grote concurrent. Anderlecht leek na zijn kwakkelseizoen in de hoogste afdeling dan toch op weg naar een titel, maar ook bij de beloften steekt Club Brugge hen de loef af. Hoewel paars-wit twee punten meer telt dan de West-Vlamingen, is Club toch kampioen omdat het minder matchen op de teller heeft.

Dit heeft alles te maken met een berekening door middel van een coëfficiënt zoals die ook bestaat in het amateurvoetbal, waarbij het puntentotaal gedeeld wordt door het aantal gespeelde wedstrijden. Anderlecht eindigde als eerste met 29 punten uit 15 wedstrijden, wat overeenkomt met 1,93 punten per match. Club werd tweede met 27 punten uit 13 wedstrijden, wat een gemiddelde van 2,07 per match betekent. En daarom is blauw-zwart toch kampioen. In een normale situatie spelen de acht teams drie keer tegen elkaar, wat op 21 wedstrijden neerkomt.

Bij de beloften van Club Brugge draagt Maxim De Cuyper de aanvoerdersband. De Cuyper maakte afgelopen seizoen zijn debuut in de hoofdmacht tijdens het Europa League-treffen met Manchester United.