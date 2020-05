Anderlecht krijgt steun: Racing Genk wil solidariteitsbijdrage van 10 procent KDZ

03u30 0 Belgisch voetbal Racing Genk treedt Anderlecht bij in het debat rond de solidariteitsbijdrage. Ook dat punt staat komende vrijdag op de agenda tijdens de Algemene Vergadering van de Pro League.

Uit de mail met de agendapunten die CEO van de Pro League Pierre François gisteren aan alle clubs bezorgde, blijkt ook dat de befaamde solidariteitsbijdrage op tafel komt. Op vraag van Racing Genk. De Limburgers willen, in navolging van Anderlecht, dat er gezien het onafgewerkte seizoen een solidariteitsbijdrage wordt bepaald voor de Europese spelende clubs.

Die eenmalige tegemoetkoming zou volgens Genk en Anderlecht 10 procent van de startgelden van de Europese vertegenwoordigers moeten bedragen. En zou moeten worden verdeeld volgens een door het Pro League Management te bepalen sleutel. Een bedrag dat volgens de Limburgers broodnodig is voor vele kleinere clubs om deze coronacrisis te overleven. Zeker mochten er komend seizoen een aanzienlijk aantal wedstrijden achter gesloten deuren moeten worden afgewerkt.

Geld UEFA

Club Brugge is in elk geval niet happig om op dit voorstel in te gaan. Club wijst erop dat zij als deelnemer aan de groepsfase van de Champions League sowieso 1.350.000 euro in een gezamenlijke pot storten. Een solidariteitsmechanisme dat overigens al een aantal jaren in werking is en iets dat elke Belgische deelnemer aan het kampioenenbal betaalt. Club Brugge hoopt vooral dat de Pro League met de KBVB onderhandelt om een deel van de ‘coronasteun’ van de UEFA naar de noodlijdende clubs te laten vloeien. Een bedrag dat de bond al gebudgetteerd had voor de verdere uitbouw van het nationaal voetbalcentrum in Tubeke.