Anderlecht krijgt mits aantal bijkomende vragen een positief licentieadvies, benarde situatie voor Lokeren Redactie

19 maart 2020

06u33 3 Belgisch voetbal De licentiecommissie is volop bezig met de evaluatie van de licentiedossiers voor volgend seizoen. Racing Genk, AA Gent en Zulte Waregem hebben hun proflicentie al beet, heel wat andere clubs kregen van de licentiemanager een verslag met positief advies in de bus. Morgen maakt de licentiecommissie bekend wie er nog extra uitleg moet komen verschaffen. Hieronder een voorlopige stand van zaken.

Licentiemanager Nils Van Brantegem draaide de voorbije dagen overuren. Hij is verantwoordelijk voor de rapporten die de licentiecommissie moeten toelaten om te oordelen of de 24 profclubs ook volgend seizoen op een gezonde basis kunnen aanvatten. Vorige maand moesten de licentieaanvragen binnen zijn bij Van Brantegem, tot eind vorige week mocht er onderhandeld worden of konden er documenten toegevoegd worden aan het dossier.

Anderlecht krijgt voorlopig een positief advies, ondanks de rol van ‘adviseur’ Wouter Vandenhaute, die ook het managementbureau Let’s Play runt, en ondanks de rode cijfers van de club. Anderlecht moet nog wel een aantal bijkomende vragen beantwoorden voor de commissie. Bijkomende vragen worden ook verwacht voor Standard, meer bepaald met betrekking tot de plannen met het stadion. Ook KV Oostende zal een bijkomende uitleg moeten verschaffen over zijn financiële situatie.

Stroever in 1B

In 1B moeten er bijkomende documenten ingediend worden door OHL en Beerschot, maar ook voor Union, dat zijn aanvraag voor een Europese licentie nog moet bijwerken. Bij Lommel worden er bijkomende vragen gesteld over de buitenlandse investeerder. Voor Lokeren ziet de situatie er belabberd uit.

AA Gent, Racing Genk, Charleroi, Zulte Waregem, Antwerp, Cercle Brugge, Waasland-Beveren, STVV en Kortrijk kregen al te horen dat hun licentie in orde is. KV Mechelen kreeg een positief advies, maar wacht nog op groen licht. Club Brugge, Moeskroen, Eupen, Roeselare en Westerlo hoorden nog niets, maar er lijken zich geen problemen aan te dienen.

Dit artikel wordt geüpdatet.

• AA Gent: kreeg maandag te horen dat het zeker is van een licentie

• Anderlecht: gaat uit van een positief advies. Hoogstwaarschijnlijk zullen er enkele bijkomende vragen worden gesteld

• Antwerp: kreeg al een positief advies

• Beerschot: maakt zich sterk dat licentie zo goed als binnen is. Er ontbreken nog enkele documenten in het dossier, maar volgens de club gaat het slechts om formaliteiten die snel in orde worden gebracht.

• Cercle Brugge: kreeg al een positief advies

• Club Brugge: nog geen advies, maar wellicht geen problemen

• Charleroi: kreeg al een positief advies

• Eupen: nog geen advies, maar wellicht geen problemen

• KV Mechelen: is positief gestemd

• KV Kortrijk: kreeg maandag te horen dat het zeker is van een licentie

• KV Oostende: moet bijkomende uitleg verschaffen over financiële situatie

• Lokeren: situatie ziet er benard uit

• Lommel: bijkomend vragen over buitenlansde investeerder

• Moeskroen: nog geen advies, maar wellicht geen problemen

• OHL: kreeg nog geen positief advies, maar maakt zich sterk dat het de nodige extra stukken zal kunnen aanleveren

• Racing Genk: kreeg maandag te horen dat het zeker is van een licentie

• Roeselare: nog geen advies, maar wellicht geen problemen

• Standard: verwacht een positief advies met paar bijkomende vragen over renovatie/nieuw stadion

• STVV: kreeg al een positief advies

• Waasland-Beveren: kreeg al een positief advies

• Westerlo: nog geen advies, maar wellicht geen problemen

• Zulte Waregem: kreeg te horen dat het zeker is van een licentie

