Anderlecht-fan die gisteren in uitvak op Sclessin zat: “Het kan nog erger dan gisteren” TLB

13 april 2019

16u08

Bron: VTM 1

Heel wat supporters van Anderlecht keuren af wat hun collega-fans gisteravond uitspookten tijdens de topper tussen Standard en Anderlecht. Ook Luc Sleeuwaegen van supportersclub ‘Purple Power' doet dat in een gesprek met VTM Nieuws. Sleeuwaegen was gisteren ook van de partij in Luik. “Ik ga geen namen noemen en ook geen mensen zwartmaken. Het was het werk van een grotere groep, die haar hart liet spreken”, aldus Sleeuwaegen. “Maar natuurlijk was het wel een verkeerde manier om hun ongenoegen te uiten.”

Sleeuwaegen had het voorts ook over het gesprek met Michael Verschueren, dat er nog niet kwam. “Als je een belofte maakt, meneer Verschueren kennende ook, dan moet je die nakomen. Zijn vader (Michel, red.) zou dat sowieso wél gedaan hebben. Dus ik hoop dat hij dat ook zal doen. Ik denk immers dat het protest nog erger kan zijn dan gisteren. Maar dat mag en hoeft niet. En wie zal daarvan de dupe zijn? De vele uitfans die graag gaan kijken, die er een volledige dag aan spenderen om zich te verplaatsen naar Luik op een vrijdagavond. Die mensen worden in de steek gelaten.”