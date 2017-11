Anderlecht en Sa Pinto lijken geen boete te krijgen na bekermatch, maar daar kan straks verandering in komen Redactie

12u23

Bron: Belga 0 Photo News Belgisch Voetbal De Pro League, die de belangen van de 24 profclubs behartigt, lacht niet met de incidenten van woensdagavond in het Constant Vanden Stockstadion. In een reactie aan Belga laat CEO Pierre François weten dat de Pro League het intern competitiereglement wil doortrekken naar de Beker van België. Was dat al gebeurd, dan zouden RSC Anderlecht, voor het werpen van projectielen, en Standard-coach Ricardo Sa Pinto, voor zijn verwijzing naar de tribunes, boetes vanaf 5.000 euro riskeren.

Photo News

Het felbevochten duel in het Astridpark werd tot tweemaal toe stilgelegd. Scheidsrechter Luc Wouters stuurde de spelers in het begin van de tweede helft naar binnen, omdat Standard-verdediger Luyindama met bierbekers werd bekogeld toen hij geveld bleef liggen voor de Anderlechtse spionkop.

TELENET Anderlecht - Standard

TELENET Anderlecht - Standard

Een kwartier voor tijd lag Sa Pinto plots neer op het terrein, nadat ook hij bier naar zijn hoofd geslingerd kreeg. De T1 van de Rouches werd na een knap staaltje theater naar de tribunes verwezen. "De schwalbe van het jaar", omschreef RSCA-coach Hein Vanhaezebrouck het gedrag van zijn collega.

BELGA

Mochten de ongeregeldheden in de Jupiler Pro League of Proximus League plaatsgevonden hebben, had de Pro League aan beide clubs zware boetes kunnen opleggen. In de Croky Cup zijn de interne reglementen niet van kracht. Daar wil de Pro League snel verandering in brengen, zo bevestigde François. "In onze competities voorzien we zware 'vergoedingen' voor clubs waarvan de supporters het stilleggen van een match veroorzaken. Hetzelfde geldt voor leden van de technische staf die naar de tribunes worden verwezen. Dat doen we om het imago van onze competities te verbeteren", legt François uit. "Op de volgende algemene vergadering (14 december) zal ik voorstellen om de 'vergoedingen' uit te breiden naar alle officiële wedstrijden tussen profclubs. Als dat goedgekeurd wordt, kan de Pro League incidenten tijdens een bekerwedstrijd op dezelfde manier bestraffen als incidenten tijdens de competitie."

Photo News

Geen Match Delegate

De feiten van woensdagavond kunnen nu enkel bestraft worden door de disciplinaire instanties van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) en dat enkel op basis van het verslag van ref Wouters. Een Match Delegate, die toekijkt op het correct verloop van de wedstrijden, doet immers pas vanaf de kwartfinales zijn intrede in de Croky Cup.

BELGA