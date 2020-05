Anderlecht en RC Genk werken samen aan plan om weer supporters toe te laten KDZ

30 mei 2020

03u30 0 Belgisch voetbal Anderlecht en Racing Genk bundelen de krachten. Ze bekijken samen een aantal scenario’s rond hoe ze op een veilige manier supporters in hun stadion kunnen ontvangen.

“We hopen zo snel mogelijk weer mét publiek te spelen”, zei Anderlecht-CEO Karel Van Eetvelt gisteren. “Daarvoor liggen een aantal scenario’s op tafel. We bundelen onze ideeën met een aantal clubs waaronder Racing Genk. Ik ken voorzitter Peter Croonen heel goed en ik heb vanaf het begin aangedrongen op een samenwerking op dit vlak. Hoe meer ideeën, hoe beter en hoe sneller je ook tot een oplossing kunt komen.”

“We kijken hoe we mensen uit één bubbel samen in het stadion kunnen zetten. Maar we onderzoeken ook hoe we de supporters met respect voor de maatregelen, op een veilige manier in en uit het stadion krijgen. Of hoe ze tijdens de rust bijvoorbeeld naar het toilet kunnen. Er zijn heel veel details waarmee we rekening moeten houden. Eens we een aantal plannen klaar hebben, kunnen we die aan de GEES en de veiligheidsraad voorleggen.”

