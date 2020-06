Anderlecht-CEO Karel Van Eetvelt verdedigt Pro League-voorzitter Peter Croonen: “Schandalig dat hij ter discussie staat” JBE/XC

26 juni 2020

13u31 0

Belgisch voetbal Anderlecht-CEO Karel Van Eetvelt neemt het op voor Peter Croonen. Zijn positie als voorzitter wordt vandaag tijdens de raad van bestuur van de Pro League in vraag gesteld. En dat vindt Van Eetvelt "schandalig".

RSC Anderlecht heeft met Candriam en DVV Verzekeringen twee nieuwe partners voorgesteld. Samen betalen ze tussen de vier en vijf miljoen euro aan de Belgische recordkampioen, zo bevestigde Karel Van Eetvelt.

De CEO van Anderlecht sprak met VTM Nieuws ook over het nieuwe veld. “Dat zal hopelijk binnen enkele weken klaar zijn. Het is een terrein dat het voetbal van Anderlecht verdient. Het was een bewuste vraag van Vincent Kompany om een terrein te leggen dat hij gewoon was in de Premier League. En die investering hebben wij gedaan om onze manier van voetballen te kunnen spelen.”

“Het verschil? Het terrein was vroeger na enkele weken kapot en werd hobbelig. Dat gaat niet gebeuren met dit terrein. Het is een combinatie tussen kunstgrasvezels en echt gras. We zouden nu de komende jaren gerust moeten zijn. En altijd op een mooi effen terrein attractief voetbal kunnen spelen.”

“Of er nieuwe spelers komen? Die discussie ga ik graag aan. Wie moeten wij vervangen? Want we willen onze eigen jeugd speelkansen blijven geven. We zorgen ervoor dat die jongens aan boord blijven. We gaan zeker een aantal versterkingen doen, maar we gaan geen dure transfers realiseren.”

Dat Peter Croonen ter discussie staat als voorzitter van de Pro League, zint Van Eetvelt niet. “Ik vind dat vreselijk. Ik vind dat je dit niet doet. Hij is iemand die probeert de leiding te nemen en oplossingen te zoeken in zeer moeilijke omstandigheden. Om dan te zeggen dat hij weg zou moeten, vind ik not done. Ik heb dan ook geen enkel probleem met zijn houding, integendeel.”

