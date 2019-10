Andere topclubs juichen makelaarscontract van Club toe: “Maar er zijn collectieve maatregelen nodig” De voetbalredactie

10 oktober 2019

13u52 0 Belgisch voetbal Club Brugge laat makelaars een contract ondertekenen waaruit moet blijken dat ze zuiver op de graat zijn. De andere topclubs vinden dat een goed idee, maar wijzen erop: “We moeten dit als Belgisch voetbal in z’n geheel aanpakken.”

AA Gent: “Sámen probleem aanpaken”

Michel Louwagie (manager AA Gent): “We wachten op de initiatieven en besluiten van de Pro League. Dit moet samen aangepakt worden, als club alleen kan je niet veel doen. Het Clearing House komt eraan, ook de FIFA onderneemt acties. Alle betrokken partijen moeten rond de tafel zitten. Wij zijn voorstander van meer regelgeving, vooral op financieel vlak. We willen een duidelijk kader over wat je betaalt voor welke prestatie. De commissies liggen te hoog en dat is een probleem. We willen een uniforme regelgeving met duidelijke bedragen of percentages voor vastgestelde diensten of prestaties van de makelaars.”

Anderlecht: “Nood aan één procedure”

David Steegen (directeur communicatie Anderlecht): “Wat Club doet, vinden we een goed initiatief. Het voetbal in het algemeen heeft nood aan transparantie. Clubs en spelers mogen liet langer gegijzeld worden door een bepaald type makelaar – ik wil wel benadrukken dat er ook veel goede zijn.”

“Anderlecht heeft al soortgelijke stappen gezet. Misschien iets kleinschaliger, maar toch. Elke makelaar moet al een digitaal aanmeldingsformulier invullen bij Anderlecht. Daar zijn we al maanden mee bezig. Op die manier proberen we een correct beeld te krijgen van de makelaars waarmee we werken. Maar het zou goed zijn als we daar nog verder in kunnen gaan.”

“Het zou goed zijn als er éénzelfde procedure komt voor alle clubs. Dat zorgt voor duidelijkheid. Dat geldt ook niet alleen op nationaal vlak. Ook de UEFA kan daarbij een rol spelen.”

Antwerp: “Niet van 0 naar 100 per uur”

Sven Jaecques (sportief adviseur Antwerp): “Op zich vinden we het initiatief van Club positief. Alleen is het jammer dat het om losse initiatieven gaat. Het voetbal heeft meer dan ooit nood aan rechtlijnig beleid. Nationaal, Europees, zelfs wereldniveau. Dat heeft veel meer zin dan losse initiatieven. Maar wat Club doet en waar ze voor staan, daar staan we achter.”

“We zijn misschien wel de oudste club van België. Maar het ‘nieuwe’ Antwerp is toch relatief jong. We zijn pas aan ons derde seizoen in 1A bezig. Dat wil zeggen dat we op vlak van makelaars, commissies en andere succes fees nog maar onze eerste stappen zetten. Bovendien gaat dat voor Antwerp over kleine bedragen, zeker als we dat vergelijken met de traditionele G5. Dus de administratie die bij zo’n initiatief komt, is in verhouding bij ons voorlopig te zwaar.”

“We moeten naar uniforme regels. Nationaal, maar liefst Europees en zelfs op wereldniveau. De Pro League is bezig met hervormingen. Alleen moeten we oppassen dat we niet te snel van 0 naar 100 kilometer per uur gaan. We moeten goed nadenken hoe we de problemen van het voetbal samen zullen aanpakken. Antwerp is bereid om daar een voortrekkersrol in te spelen.”

Standard: “Mannaert mag ons het uitleggen”

Alexandre Grosjean (CEO Standard): “Elk goed idee is welkom. Ik weet niet exact wat Club Brugge heeft uitgedacht, maar ik zal Vincent Mannaert zeker contacteren. Hij mag me het uitleggen en ik zal het in detail bestuderen. Als het een meerwaarde kan zijn voor onze club en ons vooruit kan helpen, spreekt het voor zich dat we er rekening mee zullen houden.”

Peter Croonen (voorzitter van de Pro League en Racing Genk)

“Dit is een duidelijk signaal van Club Brugge en dat valt alleen maar aan te moedigen. Alleen is de meerwaarde die je als individuele club kunt bereiken eerder beperkt. Alles wat Club voorstelt staat ook in het nieuwe reglement rond de tussenpersonen in het voetbal. Op de Algemene Vergadering van de Pro League in december zal dat reglement worden goedgekeurd. Dat gaat over het verplicht registreren van alle makelaars. Dat gaat over controles op de relaties tussen makelaars en clubs, tussen makelaars en spelers of er geen sprake is van belangenvermenging. Dat gaat ook over een hele reeks deontologische maatregelen die onze clubs zullen moeten implementeren.

En om die nieuwe regels waarde te geven is er ook een sanctioneringssysteem voorzien in dat nieuwe reglement. Straffen voor clubs zijn boetes, het intrekken van licenties of puntenaftrek. Makelaars die zich niet aan de nieuwe regels houden riskeren geschorst te worden of in het ergste geval hun licentie te verliezen waardoor ze geen enkele transfer meer kunnen doen in België. Tegen de start van de volgende zomermercato moet deze nieuwe regelgeving helemaal zijn uitgerold. En dan moet ook het ‘Clearing House’, het controleorgaan dat erop moet toezien dat alle transfers en de makelaarscommissies correct betaald worden, volledig operationeel zijn.”