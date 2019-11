Exclusief voor abonnees Analist Mo Messoudi blikt vooruit op deel twee van 1B: “Het enthousiasme op het Kiel is wat weg” Kristof De Cnodder

15 november 2019

07u00 0 Belgisch voetbal Eén week na de ontknoping van de eerste periode begint men in 1B alweer aan periode twee. Analist en kenner van de reeks Mo Messoudi blikt met ons vooruit, vanzelfsprekend met één oog op ‘zijn’ Beerschot. “Het enthousiasme op het Kiel is wat weg.”

OH Leuven pakte de eerste periodetitel. Vind je hen een terechte winnaar?

Messoudi: “Alles bij mekaar wel. Persoonlijk vond ik dat Westerlo beter voetbal speelde. Die hebben de positieve lijn van de voorbije play-off 2 doorgezet. Virton en Union zag ik iets minder aan het werk, maar wat ik zag, kon me bekoren. Tegelijk is het zo dat Leuven het meest regelmatig voor de dag kwam. Met jongens als Van Hyfte, Mercier, Maertens en Schuermans hebben ze heel veel ervaring in 1B in huis en dat telt door. Hun spits Henry, vorig jaar nog bij Tubeke, is ook een hele goeie. OHL is gewoon een erg secure en zakelijke ploeg die een resultaat kan vasthouden.”

Je hebt 20% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en steun Rode Neuzen Dag. Jouw eerste betaling gaat integraal naar Rode Neuzen Dag ✓ Steun Rode Neuzen Dag en word abonnee voor 27/11

✓ Slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Abonneer je nu