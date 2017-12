Amateurvoetballer riskeert boete van 600.000 euro: zijn vrouw gokte dat zijn ploeg zou verliezen... Het werd 0-16 Bjorn Maeckelbergh

06u37

Bron: eigen berichtgeving 4 videostill . Belgisch Voetbal Een amateurvoetballer uit derde klasse verschijnt volgende week voor de rechter omdat zijn vrouw 1.250 euro inzette op verlies van zijn ploeg. Wat gebeurde, zélfs met 0-16. Hij riskeert nu een boete tot 600.000 euro. “Belachelijk”, zegt Quentin Hospied (28). “Ik ben maar een eenvoudige schrijnwerker en geen Olivier Deschacht.”

“Een samenloop van omstandigheden”, noemt Quentin Hospied het gokje dat zijn vrouw in januari 2015 waagde. De middenvelder speelde toen voor derdeklasser Royal Géant Athois. Of beter: hij speelde bewust niet. “Onze ploeg verkeerde toen in financiële problemen. Wij, de spelers, waren al maanden niet meer uitbetaald. Het kon zo gewoon niet verder.” Hospied zegt dat een aantal ploegmakkers daarop beslisten om hun kat te sturen naar de wedstrijd tegen KMKS Deinze. “Ik twijfelde”, zegt Hospied. “Omdat ik graag voetbal. Maar eigenlijk hadden ze gelijk: we zouden ons weer inzetten voor het team en wéér niets verdienen, ondanks gemaakte afspraken.”

