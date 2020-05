Amateurvoetbal hoopt volgend seizoen te starten in eerste weekend van september Redactie

27 mei 2020

18u58 2 Belgisch voetbal Voetbal Vlaanderen hoopt het seizoen 2020-2021 in de tweede en derde amateurklasse én de provinciale reeksen te kunnen opstarten in het weekend van 5 en 6 september. Die richtdatum werd bevestigd door voorzitter Marc Van Craen. “Al blijft het wachten op richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad.”

Vanaf zaterdag 5 september zou de bal opnieuw moeten rollen op de Vlaamse voetbalvelden. “Dat is in elk geval onze intentie. Maar die startdatum is onder voorbehoud van verdere richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad. We hopen dat daar zo snel mogelijk duidelijkheid over geschept kan worden”, aldus Van Craen bij Belga.

Traditioneel starten de amateurclubs ermee in het laatste weekend van augustus, maar Voetbal Vlaanderen geeft zichzelf na een seizoen dat abrupt onderbroken werd door de coronacrisis een weekje extra tijd. “Dat geeft ons wat marge en bewegingsvrijheid. We zouden liefst niet voetballen met gesloten kantines of zonder publiek”, zegt de voorzitter. Volgens de plannen van Vlaams minister van Sport Ben Weyts (N-VA) zouden voetbalwedstrijden vanaf 1 augustus opnieuw mogen, met maximaal 2.000 supporters.

Beker van België

Uitzonderlijk staat in het weekend van 5 en 6 september ook de vijfde ronde van de Beker van België gepland. Mogelijk anticipeerde de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) ook, zodat amateurclubs die bijvoorbeeld een 1B-club over de vloer krijgen daar ook financieel een graantje van kunnen meepikken. “Als pakweg Kontich een thuismatch tegen Beerschot zou spelen, is dat natuurlijk een interessante affiche. Zeker voor Kontich”, zegt Van Craen. Dat betekent wel dat een club uit tweede en derde amateur in zo’n situatie de competitiestart moet uitstellen.

Eerder besliste de KBVB al dat er in eerste amateurklasse kan hernomen worden vanaf 12 september. De Pro League hoopt op 7 augustus de eerste speeldag in de Jupiler Pro League te kunnen organiseren. In de Proximus League beginnen de acht teams er twee weken later aan (vanaf 21 augustus).

Ook de Franstalige amateurvleugel ACFF laat weten in het weekend van 5 en 6 september de twee en derde klasse amateurs, alsook de provinciale reeksen in Wallonië en Brussel te willen opstarten. “Die beslissing kan nog gewijzigd worden als de Nationale Veiligheidsraad dat wenselijk vindt. Alle andere beslissingen, over toeschouwers en kantines, laten wij over aan de Nationale Veiligheidsraad”, aldus ACFF-woordvoerder Patrice Sintzen.