Amateurvoetbal denkt al na over latere seizoensstart: “We moeten plan B voorbereiden” Bart Fieremans

28 april 2020

06u30

Bron: Eigen berichtgeving 0 Belgisch voetbal Voetbal Vlaanderen, de federatie voor het Nederlandstalige amateurvoetbal, bespreekt vandaag in een bestuursraad enkele prangende kwesties: “Ook wij moeten brainstormen over een plan B als het nieuwe competitieseizoen niet zoals gepland zou kunnen beginnen.”

De voorzitter van de Franstalige amateurclubs David Delferière liet aan de RTBF al verstaan dat hij de competitie in de lagere regionen mogelijk niet voor half september of 1 oktober ziet beginnen. Zijn Vlaamstalige collega-voorzitter Marc Van Craen verduidelijkt die visie: “Dat is nu nog niet aan de orde of hypothetisch, in het geval dat de clubs in augustus nog altijd geen normale groepstrainingen kunnen afwerken. Voetbal is een contactsport. Als we in augustus nog steeds sociale distantie moeten handhaven, dan lijkt het me evident dat het nieuwe seizoen niet begin september kan beginnen. De provinciale bekers beginnen zelfs nog vroeger in de maand augustus, en de eerste ronde van de beker van België zelfs al eind juli. We moeten dus brainstormen over een plan B.”

Bedrijven zijn nu in crisis, het klassieke sponsorbordje aan de rand van het veld kan dan als eerste vervallen. Ik denk dat bij bepaalde clubs het water nu tot aan de lippen komt Marc Van Craen

Maar een gedetailleerd scenario uitschrijven is in de huidige omstandigheden moeilijk: “De clubs overstelpen ons met vragen, maar we zijn in Voetbal Vlaanderen ook afhankelijk van wanneer de regering beslist te versoepelen. En ik durf dan nog niet te praten over een ander scenario: wat als we de competitie normaal beginnen maar in oktober moeten stilleggen voor een nieuwe lockdown? Als ik de experten hoor, is dat niet onrealistisch. Dan moeten we nadenken over een alternatief format, want we zitten ook met deadlines op het einde van het seizoen.”

De beheerraad wil voorts de kwestie bespreken van de amateurclubs die naar het BAS gestapt zijn om de degradatie na de plots stopgezette amateurcompetitie aan te vechten. Ook de financiële gevolgen van de coronacrisis voor de amateurclubs zal aan bod komen. “De voetbalbond komt de clubs nu wel tegemoet dat ze drie maanden geen bondstaks hoeven te betalen”, zegt Van Craen. “Dat betekent grofweg 6 euro per speler minder kosten. Maar in het budget van een amateurclubs is dat beperkt. Terwijl de inkomstenverliezen nu groot zijn omdat de paas- of pinkstertoernooien wegvallen, de kantine stilligt en mogelijk sponsors afhaken. Bedrijven zijn nu in crisis, het klassieke sponsorbordje aan de rand van het veld kan dan als eerste vervallen. Ik denk dat bij bepaalde clubs het water nu tot aan de lippen komt.”