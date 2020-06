Amateurclubs vangen bot bij BAS: “Beslissing van KBVB kennelijk niet onredelijk”

MVS

20u44 0 Belgisch voetbal “Vordering ongegrond.” Dat is de uitspraak die het BAS vandaag nam naar aanleiding van de klacht die 16 amateurclubs neerlegden tegen de Belgische Voetbalbond en haar beslissing om de competitie eind maart stop te zetten.

De clubs voerden aan dat de stand op het moment van die stopzetting niet als eindstand kon gelden, maar halen nu dus bakzeil. “De vordering wordt ongegrond verklaard, omdat de beslissing zoals die genomen werd door de KBVB niet kennelijk onredelijk was, zo luidt het”, vertelt advocaat Johnny Maesschalck ons. “Het BAS heeft haar inspiratie voor deze uitspraak in Nederland gehaald, waar ook Cambuur en De Graafschap het stopzetten van de competitie tevergeefs aanvochten.”

Interessant detail in die zaak, zeker voor Waasland-Beveren, is dat men in Nederland niet alleen besloot om de competitie stop te zetten, maar ook om geen stijgers en dalers aan te duiden.

