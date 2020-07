Alsof het nog niet ingewikkeld genoeg was: Waasland-Beveren weer naar rechtbank, OHL en Beerschot willen uitstel competitie NVK/MVS/KDC/HML

25 juli 2020

05u00 8 Voetbal Op vrijdag 31 juli stemt de Pro League opnieuw over het competitieformat. Maar de laatste rechte lijn belooft er één te ­worden vol – hoe kan het ook anders – ­juridische procedures. Waasland-Beveren trekt naar de rechtbank. OHL en Beerschot willen de competitie uitstellen.

Waasland-Beveren stuurde gisteren een dagvaarding naar de voetbalbond. De club vindt het niet kunnen dat ze niet werd opgenomen in de nieuwe ­kalender voor volgend voetbalseizoen. De Waaslanders eisen een kalender mét Waasland-Beveren in 1A, omdat ze tot de volgende Algemene Vergadering van de Pro League op 31 juli officieel nog steeds tot eerste klasse behoren.

De Pro League had vorige week de ­kalender wel nadrukkelijk onder voorbehoud voorgesteld.

Waasland-Beveren spande toch een kortgedingprocedure aan. Maandag wordt er gepleit, enkele dagen later volgt normaal een uitspraak. Als de club gelijk krijgt, is de kans reëel dat de competitie niet op 8 augustus kan starten, zoals gepland.

Oneerlijke concurrentie

De nieuwe gerechtelijke stappen van Waasland-Beveren waren nog maar pas publiek gemaakt wanneer ook Beerschot en OH Leuven met een eigen claim kwamen. De twee clubs stuurden samen een brief naar de Pro League met de uitdrukkelijke vraag om de competitiestart uit te stellen. Beerschot en OH Leuven spelen op 2 augustus de terugmatch van hun promotiefinale. Maar amper zes dagen later start de competitie al in 1A. Dat bezorgt de promovendus een gigantisch concurrentieel ­nadeel. Ten eerste op vlak van transfers: “We hebben in de afgelopen dagen en weken moeten vaststellen dat het ­onmogelijk is om spelers met het ­potentieel voor 1A aan te trekken zonder hen de zekerheid te kunnen bieden dat we effectief in 1A zullen aantreden. Indien er zich dan toch een mogelijkheid zou voordoen om spelers aan te trekken met het potentieel voor 1A, dreigt dit voor onrust te zorgen binnen de huidige spelerskernen waarmee de promotiefinale zal worden afgewerkt.”

Als OHL en Beerschot hun zin niet krijgen, zullen ook zij stappen ondernemen. Dan wenkt het BAS. En we weten allemaal hoe dat vorige keer is uitgedraaid.

In vijf dagen tijd een volwaardige kern samenstellen voor het hoogste niveau is onmogelijk, stellen Beerschot en OHL. Ze wijzen ook fijntjes naar de woorden van Pro League-CEO Pierre François, die vorige maand nog liet vallen dat de verlieslatende clubs in België “hun verantwoordelijkheid moeten nemen”. Niet onnodig veel uitgeven, dus. Maar dan is het onmogelijk om een competitieve kern samen te stellen op zo’n korte tijd, zeggen de 1B-clubs.

François heeft OHL en Beerschot al ­laten weten dat de eerste twee wedstrijden van de promovendus op een ­later moment in het seizoen mogen ­gespeeld worden. De Pro League hoopte op die manier de lont uit het kruitvat te halen. Maar de twee clubs willen daar niet van weten, omdat ze dan later op het seizoen die wedstrijden op een kortere tijdsspanne moeten afwerken dan hun concurrenten. Alweer: competitief nadeel.

“We verzoeken formeel de competitie in 1A met een aantal weken uit te stellen, zodat Beerschot of OHL zich met gelijke wapens kan verdedigen.”

Buurlanden

Maar dat is problematisch. De nieuwe rechtenhouder Eleven Sports wil liever geen weken wachten met de competitie. En de kalender is al bijzonder krap in ­coronatijden. “Maar in verschillende buurlanden zal de competitie ook pas verschillende weken na de voorop­gestelde start in België aanvangen”, schrijven de twee clubs. Meer nog: ­”Financieel zou dat voordelig zijn voor de andere 1A-clubs, gezien de laatste evoluties waaruit blijkt dat wedstrijden in augustus in elk geval niet met publiek zullen kunnen worden gespeeld.”

De vraag tot uitstel van de competitie staat alvast op de agenda van de Algemene Vergadering komende vrijdag. Maar als OHL en Beerschot hun zin niet krijgen, zullen ook zij verdere stappen ondernemen. Dan wenkt het BAS. En we weten allemaal hoe dat vorige keer is uitgedraaid. (NVK/MVS/KDC/HML)

