Als prille twintiger maakte hij zijn debuut in 1ste klasse, maar het ging steil bergaf. Toen hij in gehuurde bestelwagen aan de kant werd gezet, was de bodem bereikt

22 augustus 2018

Bron: Sport/voetbalmagazine 0 Belgisch Voetbal Een ritje op een achtbaan. Daar heeft het leven van ex-voetballer Fabrice Lokembo (35) veel van weg. Snel omhoog, maar nog veel sneller naar beneden. Als prille twintiger speelde de verdediger bij Sporting Charleroi oudgediende Tony Herreman uit de ploeg en de voetbalwereld leek aan zijn voeten te liggen. Op zijn 28ste moest hij echter al een punt achter zijn carrière zetten en dan begon de miserie pas echt. Lokembo stapelde de schulden op en liet zich verleiden tot drugstrafiek en mensensmokkel, waarvoor hij ook in de cel belandde. In Sport/voetbalmagazine doet de Belgische Congolees zijn verhaal.

"Football star jailed for attempting to smuggle Calais migrants into England." Fabrice Lokembo haalde in de zomer van 2016 zelfs het Engelse nieuws. De ex-voetballer, op dat moment 33, werd in Calais aan de kant gezet toen hij richting Engeland wilde rijden. In een bestelwagen, gehuurd op zijn naam, bleken aanvankelijk gewoon een stel meubels te zitten. Maar toen de lading grondig onderzocht werd, werden 10 Afghaanse vluchtelingen aangetroffen - ook kinderen. Lokembo moest een jaar zitten in de gevangenis in Duinkerke, maar na zes maanden kwam hij vrij wegens goed gedrag.

Dat had Lokembo niet zien aankomen, toen hij in 2002 als prille twintiger een basisplaats verzilverde bij Charleroi. De in Kinshasa geboren verdediger bleef drie jaar op Mambourg en zette dan de stap naar het buitenland. Het Israëlische Maccabi Petach Tikva was de eerste bestemming en daarna volgden nog drie clubs op Cyprus. Maar het wilde niet meer vlotten

In 2010, Lokembo was toen amper 28 en voetbalde bij Couillet-La Louvière, moest hij definitief een punt achter zijn loopbaan zetten door aanhoudend blessureleed. Erbarmelijke lichaamshygiëne, een slechte entourage en zijn slechte gewoonte om al te vaak de bloemetjes buiten te zetten liggen volgens Lokembo aan de oorzaak van zijn mislukte carrière. Maar dat was pas het begin van de ellende.

Meubels leveren in Londen

"Er waren schulden uit mijn periode in Israël, maar ook boetes. De facturen stapelden zich op en dan werd 80 euro op den duur 500 euro door nalatigheidsinteresten", vertelt Lokembo in Sport/voetbalmagazine. "Ik had werk nodig en enkele kennissen hadden me aangeraden om eens te gaan horen op het Baraplein in Sint-Gillis. Ik ben erheen gegaan en enkele gasten die in ‘het wereldje’ leken te zitten, hebben me naar een Albanees gebracht die me voorstelde om de dag erop meubels te leveren in Londen."

"Een 'kompaan' en ik laadden de meubels op in België, vertrokken naar Frankrijk en op een bepaald moment zei die gast naast me dat we mensen moesten oppikken en hen de grens over brengen. De bestelwagen was op mijn naam gehuurd. Mijn kompaan installeerde de Afghanen achter in de bestelwagen. Ik zat aan het stuur. Toen we de Kanaaltunnel naderden, is mijn bijrijder uitgestapt, hij moest zogezegd op een andere vracht wachten. Ik stond er plots alleen voor."

"Bij de eerste identiteitscontrole werd de inhoud van de bestelwagen gecontroleerd. Ze openden de meubels en vonden de Afghanen. De politie is erbij gekomen en heeft mij ondervraagd over de werkwijze. Ik ben direct voorgeleid en in een zitting per video-overdracht heeft de rechter mij tot één jaar veroordeeld. Dat heeft allemaal amper tien minuten geduurd, ik heb zelfs mijn advocaat niet gezien."

Lokembo bleef dus zes maanden achter de tralies, nadat hij eerder ook al enkele maanden had gezeten voor drugstrafiek. Vandaag is hij een vrij man en heeft hij een contract als interim in de bouw. Dat wil de ex-verdediger niet voor de rest van zijn dagen doen - in de nabije toekomst kinesitherapie gaan studeren is zijn plan. En ook: zijn zoon Kylian bijstaan. Kylian speelt bij de U17 van Charleroi en Lokembo beseft dat hij nog een rekening te vereffenen heeft met zijn zoon.

"Mijn enige prioriteit is nu Kylian", blikt Lokembo vooruit. "Ik heb al veel meegemaakt in mijn leven, dus heb ik er voortaan geen probleem mee om opofferingen te maken om hem zo goed mogelijk bij te staan. Ik weet dat, als hij aan een profcarrière begint, die beter zal zijn dan de mijne."