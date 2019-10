Als KBVB ontslag niet goed motiveerde, ziet het er goed uit voor Vertenten VH/RN

16 oktober 2019

06u09

Bron: Eigen berichtgeving 0 Belgisch voetbal 130.000 euro, dat is wat ex-scheidsrechter Bart Vertenten van de Belgische voetbalbond (KBVB) eist als opzeggingsvergoeding voor wat hij zelf een onterecht ontslag vindt. Als de KBVB, die zegt verveeld te zitten met de schadeclaim, dat dringende karakter in zijn ontslagbrief niet goed motiveerde, dan zou de rechter Vertenten wel eens kunnen gelijk geven.

Op 15 oktober 2018 stuurde de KBVB een aangetekende brief naar z’n scheidsrechter Bart Vertenten met de melding dat hij wegens dringende redenen en met onmiddellijke ingang werd ontslagen. De KBVB verwees daarin naar een perscommuniqué van het federaal parket waarin Vertenten aan mogelijke matchfixing werd gelinkt. Drie dagen later volgde een tweede motiveringsbrief, met daarin citaten uit een persconferentie van het parket. De conclusie voor de KBVB is dat het vertrouwen onherstelbaar is geschonden en dat “de schijn is gewekt dat de integriteit, onpartijdigheid en onafhankelijkheid (van Vertenten, red.) is aangetast.”

Geen flou artistique

De vraag is of die motivatie wel volstaat, zo zegt professor arbeidsrecht aan de Universiteit van Gent, Patrick Humblet. “Alles staat of valt met de formulering van de motivatie in de ontslagbrief”, zegt hij. “Dat is het enige waar de rechter zich op mag baseren. De KBVB moet duidelijk omschrijven waarom elke verdere professionele samenwerking definitief en onmogelijk is geworden. Daar mag geen flou artistique rond hangen. Geschonden vertrouwen lijkt me nogal vaag, het komt niet over als een sterk argument. Als de KBVB die bewoordingen gebruikt, dan vrees ik voor hun kansen.” Zeker omdat Hans Rieder, de bekende Gentse procedurepleiter, zijn stiel goed kent, vult Humblet er nog aan toe. “Al is het uiteindelijk wel de rechter die beslist welke partij hij volgt...”

Geschonden vertrouwen lijkt me nogal vaag, het komt niet over als een sterk argument. Als de KBVB die bewoordingen gebruikt, dan vrees ik voor hun kansen Patrick Humblet

Bij de voetbalbond zitten ze alvast verveeld met de schadeclaim, ook al wisten ze dat het kon gebeuren. CEO Peter Bossaert wil slechts kort reageren. “Wij nemen er akte van. We hebben hier wel een mening over, maar we laten de juridische procedure zijn werk doen.”

Humblet vermoedt dat de KBVB met het ontslag van Vertenten een voorbeeld wilde stellen - “dat ze er niet mee lachen.” Intussen loopt het gerechtelijk onderzoek naar de mogelijke rol van Vertenten in de operatie ‘Propere Handen’ nog altijd. Als dat zou uitwijzen dat Vertenten niets heeft misdaan, dan kan hij ook in dat luik nog een schadevergoeding vragen.