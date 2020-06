Allijns over afschaffen ‘cijnskiesrecht’ bij profclubs: “Tweederdemeerderheid lijkt me nu niet haalbaar” ESK

09 juni 2020

Joseph Allijns, voorzitter van KV Kortrijk en lid van de Raad van Bestuur van de Pro League, kan Cercle-voorzitter Vincent Goemaere best volgen als die pleit voor het afschaffen van het ‘cijnskiesrecht’ bij de profclubs, waarbij de ‘rijken’ 3 stemmen krijgen en de ‘kleintjes’ maar 2 of 1. “Iedereen weet dat dit altijd mijn standpunt is geweest”, zegt hij. “Maar ik ben niet naïef: er is een tweederdemeerderheid nodig om dat te veranderen en dat lijkt me momenteel niet haalbaar.” Of Goemaere ook kans maakt met zijn voorstel om naar een model met 20 clubs in 1A en 14 in 1B te gaan? “Op 15 mei hebben we gestemd, ik heb me neergelegd bij het resultaat. Dan zie ik niet in dat er nu een meerderheid zal zijn om het weer te veranderen”, aldus Allijns.

