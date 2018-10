Alles wat u moet weten over federaal onderzoek in Belgisch voetbal MDB

10 oktober 2018

10u35

Bron: Eigen berichtgeving/VTM 152 Belgisch Voetbal Vanochtend ontplofte er een flinke bom onder het Belgisch voetbal. Het federale parket voerde bij heel wat Belgische clubs huiszoekingen in het kader van verdachte financiële verrichtingen en matchfixing in de Jupiler Pro League. De man die de bal aan het rollen bracht, is Mogi Bayat. De voetbalmakelaar werd opgepakt en ook onder meer Club Brugge-coach Ivan Leko en scheidsrechters Bart Vertenten en Sébastien Delferière werden meegenomen voor ondervraging. Hieronder kan u alle informatie terugvinden rond het grote onderzoek.

44 huiszoekingen in België, ook 13 in het buitenland

Het gerechtelijk onderzoek heeft betrekking op activiteiten in het kader van een criminele organisatie, witwas en private corruptie. "Het federaal onderzoek is eind 2017 opgestart naar aanleiding van een verslag van de Cel Sportfraude van de federale politie, met aanwijzingen van verdachte financiële verrichtingen in de Jupiler Pro League", klinkt het in een statement van het parket. "Sommige spelersmakelaars zouden – onafhankelijk van mekaar – deze verrichtingen opgezet hebben waarbij commissies bij spelerstransfers, verloningen van spelers en trainers, en andere betalingen zijn verborgen."

Het gaat om 44 huiszoekingen in eigen land en 13 huiszoekingen in het buitenland, met name in Frankrijk, Luxemburg, Cyprus, Montenegro, Servië en Macedonië. In totaal namen aan deze actie in België 184 politiemensen en in het buitenland 36 politiemensen deel.

Makelaar Mogi Bayat vanochtend opgepakt

De bal ging aan het rollen met Mogi Bayat, als meest invloedrijke spelersmakelaar geen onbekende in het Belgische voetbalmilieu. De 44-jarige zakenman heeft een grote invloed in transfers in de Jupiler Pro League en werd vanochtend in een onderzoek van het federaal parket opgepakt. Ook de naam van makelaar Dejan Veljkovic viel. Hij behartigde de belangen van Ivan Leko toen die nog bij Club Brugge speelde en zijn eerste stappen als trainer zette.

Twee verschillende onderzoeken

Het zou gaan om twee verschillende onderzoeken. Enerzijds bekijkt het federaal parket financiële fraude en witwassen van geld in het voetbalmilieu. Omdat makelaars constructies gebruiken om hier in België te ontsnappen aan belastingen op transferlonen en commissies.

Anderzijds loopt er een onderzoek over matchfixing in de Jupiler Pro League. "Tijdens het onderzoek (naar de verdachte financiële verrichten, red.) doken aanwijzingen op van mogelijke beïnvloeding van wedstrijden in het competitieseizoen 2017-2018. Het federaal parket vorderde hierop de onderzoeksrechter om zijn onderzoek uit te breiden met deze feiten", zo klinkt het bij het federale parket.

Ook Ivan Leko meegenomen voor ondervraging

Wenke Roggen van het federaal parket bevestigt dat deze ochtend tijdens een reeks huiszoekingen ook scheidsrechter Bart Vertenten en Club Brugge-coach Ivan Leko ook zijn opgepakt. Details zijn nog onduidelijk. "Club Brugge verleent zijn medewerking aan het onderzoek en heeft niets te verbergen", vertelde voorzitter Bart Verhaeghe aan VTM Nieuws.

Ook volgens Walter Van Steenbrugge, advocaat van blauw-zwart, is er geen vuiltje aan de lucht. “Ik heb de huiszoeking bijgewoond die heeft plaatsgevonden bij Club Brugge”, vertelde hij aan VTM. “Club Brugge heeft daar aan meegewerkt. Er is niemand in de directie die moet verhoord worden of die in verdenking gesteld is. Dus voor Club Brugge is er eigenlijk niets aan de hand.”

Wie is er opgepakt en waar waren er huiszoekingen?

Aan onze redactie werd bevestigd dat er bij heel wat clubs huiszoekingen werden gehouden: Club Brugge, Anderlecht, Standard, Racing Genk, Gent, Kortrijk, Lokeren, KV Kortrijk, KV Oostende en KV Mechelen (Proximus League). De ploegen die vanochtend geen agenten over de vloer kregen zijn STVV, Antwerp, Zulte Waregem, Waasland-Beveren, Moeskroen, Charleroi en Eupen.

Daarbovenop werden er 25 mensen opgepakt voor verhoor waaronder Mogi Bayat (makelaar), Dejan Veljkovic (makelaar), Karim Mejatti (makelaar), Ivan Leko (coach Club Brugge met banden bij Veljkovic), Herman Van Holsbeeck (ex-sportief directeur Anderlecht), Bart Vertenten (scheidsrechter), Sebastien Delferière (scheidsrechter), Olivier Somers (de sterke man van KV Mechelen) en Thierry Steemans (de financiële man bij Malinwa). Belangrijk: iedereen werd als verdachte, en dus niet als getuige, verhoord.

Vanmorgen om 8 uur stonden speurders aan de deur bij KV Kortrijk om kopieën te nemen van alle spelerscontracten die de club afsloot met bemiddeling van de makelaars Bayat en Velkovic. De club verleende meteen zijn medewerking aan het onderzoek. Jess Thorup schrok zich in de Ghelamco Arena dan weer een hoedje. De Deense trainer was er aan het onderhandelen over zijn contract om Yves Vanderhaeghe op te volgen als coach van AA Gent wanneer het parket binnen viel.

Scheidsrechtersbaas Verbist: "Vermelde refs nog niet kunnen contacteren"

Scheidsrechtersbaas Johan Verbist volgt het onderzoek van het federaal parket van nabij op. In het kader daarvan zouden volgens verschillende media ook scheidsrechters, onder wie Sébastien Delferière en Bart Vertenten, zijn opgepakt. "Ik ben alles momenteel via de media aan het volgen, het nieuws kan ik dan ook niet bevestigen", stelt Verbist. "De refs van wie de namen circuleren, heb ik nog niet kunnen contacteren. Als ze effectief opgepakt zijn, is het logisch dat ze oproepen niet kunnen beantwoorden. Ik volg het dossier uiteraard verder op."