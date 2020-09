Alles op verbouwing Koning Boudewijnstadion, project voor nieuw stadion geniet geen enkele steun RN

11 september 2020

Francis Metzger, architect en professor aan de ULB, lanceerde deze week een project voor een gloednieuw stadion op de terreinen van Trade Mart, vlak bij het huidige Koning Boudewijnstadion. Het ontwerp van Metzger omvat een stadion van 40.000 plaatsen, binnen het jaar te bouwen. Er is helaas één probleem: voor de financiering van het project van 150 tot 300 miljoen euro is er géén project. Metzger liet weten dat hij vrijdag een afspraak over zijn ontwerp zou hebben met de stad Brussel, maar dat wordt daar met klem ontkend.

Het project van Metzger werd ingediend in het kader van een architectuurwedstrijd die de stad Brussel uitschreef voor de verbouwing van het Koning Boudewijnstadion, maar het beantwoordt totaal niet aan het opzet. Het heeft dan ook geen enkel draagvlak.

Zowel bij de stad Brussel als bij de voetbalbond valt te horen dat “alle neuzen in dezelfde richting staan voor een verbouwing van het Koning Boudewijnstadion”, een project dat zowel de Memorial Van Damme als de thuiswedstrijden van de Rode Duivels moet kunnen huisvesten. Dat dossier verloopt volgens alle betrokken partijen dermate vlot, dat er op korte termijn een concreet plan uit de bus kan komen om tot die verbouwing over te gaan.

