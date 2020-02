Alle 48 hooligans die na Club-Antwerp opgepakt werden, krijgen stadionverbod Redactie

03 februari 2020

10u12

Bron: Belga 0 Belgisch voetbal De 48 hoo ligans die zondagavond in Wommelgem opgepakt werden tijdens een vermoedelijk geplande knokpartij tussen supporters van Antwerp en Club Brugge, zijn in de loop van de nacht vrijgelaten. Dat zegt de Antwerpse lokale politie. De voetbalmagistraat heeft hen wel alvast een stadionverbod van 14 dagen opgelegd en er volgt nog verder onderzoek om na te gaan welke betrokkenen eventueel strafrechtelijke feiten pleegden.

De Antwerpse politie had zondag vernomen dat er een vechtpartij op til was in het naburige Wommelgem en was daarom snel en massaal ter plaatse. Een groep Club-supporters bleek naar daar te zijn afgezakt om er de confrontatie aan te gaan met een groep fans van Antwerp. 48 relschoppers werden bestuurlijk aangehouden en naar het commissariaat aan de Noorderlaan in Antwerpen gebracht voor identificatie en verhoor.

Intussen is iedereen weer op vrije voeten. “De bus in kwestie is onder begeleiding naar zijn bestemming gebracht, de personen die niet op de bus zaten zijn in de loop van de nacht druppelsgewijs vrijgelaten”, zegt woordvoerder Willem Migom van de politiezone Antwerpen. Het onderzoek naar het incident loopt wel nog. Er was zondagavond ook sprake van een gewonde die naar het ziekenhuis moest.