Algemene Vergadering Pro League pas in juli? BF/PJC

13 juni 2020

13u18 0

De Pro League had 29 juni vastgepind voor de Algemene Vergadering die over enkele cruciale dossiers moet stemmen, mogelijk zelfs een nieuw format in 1A. Maar de beheerraad van de Pro League, die gisteren een marathon-conferencecall van 4,5 uur hield, overweegt die meeting nog op te schuiven tot begin juli. Want dan kunnen de 24 leden van de profclubs onder de nieuwe coronamaatregelen fysiek samenkomen en stemmen, wat de voorkeur wegdraagt.

De Pro League bekijkt eerst of dat statutair kan. Oorspronkelijk stond de AV gisteren gepland, maar die was op vraag van de elf kleinere profclubs al uitgesteld. Het is opportuun om eerst het verdict van enkele juridische procedures van Waasland-Beveren in hun strijd om het behoud af te wachten. Over het aanslepende dossier rond het tv-contract, waarin Eleven Sports een deal zoekt met Proximus en Telenet, sprak Pro League-CEO Pierre François zijn vertrouwen in een goede afloop uit. Ook staat de beheerraad niet afkerig om de transferzomer op te splitsen in twee delen, om zich zo aan te passen aan de opgeschoven termijn van andere grote competities. Ex-Anderlechtvoorzitter Coucke en Standardpreses Venanzi hielden gisteren hun laatste raad. Karel Van Eetvelt en Alexandre Grosjean hopen hun plek in te nemen, al is het niet zeker dat Standard en Anderlecht nog een zitje krijgen - ook dat hangt van de stemming af.