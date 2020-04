Algemene Vergadering Pro League gaat door, maar stemming over stopzetten competitie wordt wellicht uitgesteld naar latere datum ABD

25 april 2020

19u05 0 Belgisch voetbal De Raad van Bestuur van de Pro League zal op de Algemene Vergadering, die maandag wel degelijk doorgaat, vragen om de stemming over het stopzetten van de competitie uit te stellen. Dat is vandaag beslist na een videocall.

Bij de Pro League wilde men de Veiligheidsraad van gisteren afwachten vooraleer een beslissing te nemen over het definitief stopzetten van de competitie. Maar de veelbesproken persconferentie bracht geen duidelijkheid. “We zullen ook op korte termijn de toekomst verduidelijken van de sportcompetities”, aldus premier Wilmès. Dat was het dan.

Het is wachten op politieke richtlijnen. En dus zal de Raad van Bestuur op de Algemene Vergadering van komende maandag vragen om de stemming uit te stellen naar een latere vergadering. Die zou op maandag 4 mei moeten plaatsvinden. De vraag naar uitstel viel te verwachten. “We hadden op meer klaarheid gehoopt”, reageerde Mehdi Bayat, voorzitter van de voetbalbond. Hij opperde eerst om de Algemene Vergadering zelf ook uit te stellen. Dat gebeurt niet, want op de vergadering wil de Raad van Bestuur maandag alle 24 profclubs informeren over de huidige stand van zaken.

De bijeenkomst van de 24 profclubs was eerder al verschoven omdat ze uitgerekend de Nationale Veiligheidsraad van gisteren wilden afwachten. Maar veel wijzer zijn ze nu dus niet geworden.

“Het profvoetbal is geen prioriteit”, zei Bayat. “Hoe ik de communicatie van gisteren interpreteer? Het profvoetbal is een contactsport, dus denk ik dat normale trainingen niet kunnen tot minstens 8 juni, wanneer een derde fase begint.”

“Het is niet evident voor de regering nu die veel werk heeft rond alle sectoren die onder het virus lijden. Maar we zullen komende week opnieuw contact opnemen met de politieke actoren. Volgende week verwacht ik wel duidelijkheid.”

Ook in de politiek valt te horen dat ze - net als begin deze week - snel weer zullen ‘samenzitten’ met de top van het Belgische voetbal. “We hebben nauw contact met elkaar, de lijnen liggen open. Hadden we gisteren een definitieve beslissing moeten nemen voor de komende sportzomer, dan was het ‘njet’. Maar we willen bekijken wat de mogelijkheden zijn. Het was beter om nog even te wachten vooraleer alles meteen te cancelen.”

