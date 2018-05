Alessio Staelens – zoon van – wint Zilveren Bal: "Droom nog steeds van terugkeer naar 1A" TTV en WDK

24 mei 2018

21u32

Bron: Eigen berichtgeving 0 Belgisch Voetbal Drie jaar nadat hij Cercle Brugge inruilde voor de lagere reeksen, is Alessio Staelens (23) dé sensatie in eerste amateur. De topschutter neemt morgen in Willebroek de Zilveren Bal in ontvangst, twee dagen vooraleer hij Royal Knokke FC de titel kan bezorgen: "Ik hoop nog steeds op een profcarrière."

Bij Cercle Brugge kon hij onder de vleugels van zijn vader Lorenzo dan wel niet doorbreken, toch leeft Alessio Staelens vandaag in de lagere reeksen op een wolk. Met 19 goals in de reguliere competitie en 5 in de play-offs behoort de 23-jarige spelmaker tot de beste spelers in eerste amateur. Samen met Knokke kan hij zondag de titel in de wacht slepen en dus blijft het vanavond in de Carré in Willebroek wellicht bij enkele glaasjes champagne: "Vorig seizoen kende ik met 21 goals en 15 assists een topseizoen. Uiteindelijk trof ik ook dit jaar alles samen 24 keer raak. De ploeg draait goed en daar profiteer ik van. Zondag kunnen we kampioen worden, wat op zich een enorme prestatie is. Knokke heeft wijselijk geen licentieaanvraag ingediend, toch is het een erezaak om kampioen te worden voor Lommel. Het is ook een statement naar de voetbalbond toe. De licentievoorwaarden zijn te hoog, de stap voor amateurploegen naar het profvoetbal is té groot. In onze reeks dienden enkel Lommel en Seraing een aanvraag in. Dan moet het beleid zich vragen beginnen stellen."

disappointed result, happy to score another goal ⚽️🎯 #numero11 #Knokke #rkfc #7 #bluewhite Een foto die is geplaatst door null (@alessiostaelens) op 14 jan 2018 om 20:31 CET

Staelens verzamelde in het seizoen 2013-2014 zestien optredens in eerste klasse. Nadat hij Cercle noodgedwongen moest verlaten, timmert hij samen met Knokke na omzwervingen bij Deinze en Westhoek aan de weg terug: "Bij Cercle is het fout gelopen en na een minder jaar bij Westhoek was ik wat op zoek naar mezelf. Onder Yves Van Borm heb ik bij Knokke mijn vertrouwen teruggevonden. Vandaag droom ik nog steeds van een terugkeer naar 1A en hoop ik nog altijd op een profcarrière. Na een paar jaar mannenvoetbal ben ik volwassen geworden en zet ik veel stappen. Mijn vader komt zo vaak mogelijk kijken en ziet mijn vooruitgang. Ik sta open voor opportuniteiten, maar anderzijds zit ik fantastisch goed in Knokke." Staelens staat voor een belangrijk weekend: "Het is heel mooi om de Zilveren Bal in ontvangst te nemen, maar we zullen het rustig houden. Zaterdagochtend trainen we en zondag willen we absoluut kampioen worden."

Lorenzo Staelens over zijn zoon: "Hij heeft zijn plaats in 1A"

Apetrots is Lorenzo Staelens op Alessio, zoals elke vader is op zijn zoon. Dat Lorenzo hem in 2013 liet debuteren bij Cercle Brugge maakt het nog specialer. "Bij Cercle werd hij vervolgens de dupe van mijn situatie (Lorenzo werd ontslagen, red.)", aldus Staelens. "Dat hij nu boven water komt, is dan ook geen toeval. Of hij zijn plaats heeft in 1A. Met alle respect, maar als ik zie wat er nu allemaal rondloopt, heel zeker. Alleen vrees ik dat zijn naam tegen hem speelt, dat is in het verleden ook al gebleken. Terwijl de naam Staelens geen na- of voordeel zou mogen zijn. Maar ik ben realistisch: als Alessio na dit seizoen de kans niet krijgt om in 1A of 1B aan de slag te gaan, is het over en out. En dat zou doodjammer zijn.