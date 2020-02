Akkoord over tv-contract in de maak: behoudens verrassing volgt morgen bevestiging dat Eleven Sports rechten koopt PJC

11 februari 2020

Het keukenteam van Eleven Sports mag de champagne koud zetten. Het ziet ernaar uit dat zij het tv-contract van de komende vijf jaar zullen binnenhalen. De raad van bestuur van de Pro League heeft gisteren vergaderd, waarbij de discussies vooral gingen over de verdeelsleutel van de extra 20,5 miljoen euro in vergelijking met de vorige deal (103 in plaats van 82,5 miljoen euro). De G5 claimde dat bedrag integraal, omdat zij vonden dat de meerwaarde er dankzij hen gekomen is, maar de overige negentien profclubs wilden 20 procent van de som. Het lijkt er nu op dat zij hun slag gaan thuishalen.

Als Eleven Sports woensdag na de stemming op de bijkomende Algemene Vergadering de bevestiging krijgt dat zij de rechten mogen kopen - wat dus de verwachting is -, dan verandert dat in se weinig voor de tv-kijker. Eleven Sports, dat op dit moment 750.000 huishoudens bedient met zijn sportaanbod, zal een Belgische zender creëren, die het zal verkopen aan operatoren als Telenet en Proximus. Normaal gezien zullen die operatoren op de kar springen, om zo geen abonnees te verliezen, wat positief is voor de kijker: een nieuwe decoder is dan onnodig.

Tot slot dit: over de invoering van eventuele doellijntechnologie viel er gisteren geen beslissing.

De leden van de raad van bestuur van de Pro League kwamen gisteren samen aan het bondsgebouw:

Pro League-CEO Pierre François bij het verlaten van bondsgebouw: “Geen commentaar”