Akkoord over integratie belofteploegen van profclubs in nationale amateurreeksen TLB

05 juni 2018

21u31

Bron: Belga 4 Belgisch Voetbal Er is dan toch een akkoord bereikt over de integratie van de belofteploegen van de profclubs in de nationale amateurreeksen vanaf het seizoen 2019-2020. De Pro League heeft de integratieschema's goedgekeurd, zo meldde CEO Pierre François na de laatste Algemene Vergadering van het seizoen. De regeling is het resultaat van een werkgroep waarin zowel de Pro League als de amateurvleugels Voetbal Vlaanderen en ACFF vertegenwoordigd waren.

Om de 24 belofteploegen van profclubs onder te verdelen over de eerste, tweede en derde amateurklasse, moest eerst de eerste amateurklasse splitsen. Er komt een reeks voor twaalf Franstalige ploegen (ACFF) met daarin drie U21-ploegen van de profs. RSC Anderlecht schreef zijn jeugd in bij ACFF, waardoor de paars-witte belofteploeg wellicht in de eerste amateurklasse zal uitkomen.

In de Nederlandstalige reeks van Voetbal Vlaanderen kunnen zestien ploegen ingeschreven worden, waarvan vier U21-teams. De andere zeventien profclubs zullen hun belofteploegen verspreid zien worden over de tweede en derde amateurklasse.

Welke belofteploegen precies in welke reeks zullen uitkomen, is niet duidelijk. De werkgroep van de Pro League, Voetbal Vlaanderen en ACFF stelde op basis van verschillende criteria een ranglijst op. Onder andere de jeugdlicenties, maar ook de resultaten van de A-ploeg en de jeugdploegen spelen daarin een rol. De integratie gebeurt pas in de zomer van 2019, waardoor de ranglijst nog niet afgesloten kan worden. De gegevens van volgend seizoen moeten er immers nog in opgenomen worden. De nieuwe regeling moet wel nog bekrachtigd worden op 11 juni door de Nationale Studiecommissie van de KBVB, die zich over de wetgeving zal buigen.

