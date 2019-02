Akkoord met grondbezitters over nieuw Brugs stadion mogelijk, enkel Antwerp-eigenaar Gheysens ligt nog dwars Niels Vleminckx

08 februari 2019

05u45

Bron: Eigen berichtgeving 0 Belgisch Voetbal Goed nieuws voor de Brugse stadiondromen: burgemeester Dirk De fauw (CD&V) probeert de dwarsliggende grondbezitters te overtuigen om hun grond te verkopen. “Ik voel dat een compromis mogelijk is”, zegt hij in een gesprek met deze krant. Enkel bij Paul Gheysens blijft het stil.

Het stadiondossier in een notendop: Club Brugge wil een nieuw stadion voor zo’n 40.000 toeschouwers bouwen op een nog aan te leggen bedrijventerrein aan de Blankenbergse Steenweg. De Vlaamse regering keurde in oktober 2017 het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan al goed. Alleen zouden de grond­bezitters van de percelen op dat plan onteigend worden. Tegen die beslissing trokken een aantal ­partijen naar de Raad van State met de vraag om het plan nietig te verklaren, onder wie Joris Ide (minderheidsaandeelhouder bij Anderlecht) en Paul Gheysens ­(eigenaar Antwerp).

Een maand

Over een dikke maand komt de auditeur van de Raad van State met een advies. In de zomer neemt die een definitieve beslissing. Maar in de tussentijd is de nieuwe Brugse burgemeester Dirk De fauw (CD&V) alles aan het doen om de slaagkans van het ­stadionproject zo hoog mogelijk te maken. “Van zij die aan het procederen zijn, heb ik er al een heel aantal persoonlijk gezien”, zegt hij. “Ik heb het gevoel dat ze ­bereid zijn om tot een compromis te komen waar iedereen wel bij vaart. Ik kreeg duidelijke signalen dat ze — onder ­bepaalde voorwaarden natuurlijk — bereid zijn om alle procedures te stoppen.”

Dat geldt evenwel niet voor Paul Gheysens. De fauw stelt dat hij de eigenaar van Antwerp probeert te bereiken, maar tot dusver zonder succes. En dus denkt de politicus met zijn administratie ook al na over scenario’s waarbij er geen akkoord gevonden zal worden met de bouwmagnaat. “Meneer Gheysens is eigenaar van slechts drie hectare in het hele plan. Dat is een zéér klein deel. Misschien bestaat de mogelijkheid om een nieuw plan te maken, waarbij we de grenzen wat kunnen verplaatsen, zodat zijn gronden niet meer binnen het gebied liggen. Dan is hij de eigenaar van een ­eiland daar ergens tussenin.” En zou het stadion en het bijbehorende bedrijventerrein wel gewoon aangelegd kunnen worden.

Dat zou ook een ­goede zaak zijn voor stadsgenoot Cercle Brugge. Vanaf het moment dat Club naar zijn nieuwe stadion verhuist, zal Jan Breydel omgebouwd worden tot een stadion voor zo’n 12.500 toeschouwers.

De betrokken partijen wensten geen commentaar te geven op de uitspraken van de burgemeester.