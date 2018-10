Ai! Van timing gesproken: net nu is het 'Week van de Scheidsrechter' DMM

12 oktober 2018

11u31 0 Belgisch Voetbal Opvallend in heel de heisa rond het omkoop- en fraudeschandaal in het Belgisch voetbal: net deze week is uitgeroepen tot 'Week van de Scheidsrechter'. Er werd ook een #bedanktscheids gelanceerd, maar die krijgt nu wel een heel ironische bijklank.

Van timing gesproken. Net op het moment dat met Sebastien Delferière en Bart Vertenten twee Belgische toprefs in opspraak komen, is de zogenaamde 'Week van de Scheidsrechter' aan de gang. Het initiatief van de Vlaamse Sportfederatie neemt het op voor de wedstrijdleiders in het voetbal onder het motto "geen officials, geen wedstrijden". De Vlaamse Sportfederatie lanceerde ook de hashtag #bedanktscheids.

"Meer dan tienduizend scheidsrechters, juryleden, resultaat- en tijdsopnemers,... zorgen ervoor dat 1.500.000 Vlamingen wekelijks op een faire manier aan sport kunnen doen. Van 6 tot 14 oktober 2018 zetten we hen een week lang in de spotlights", aldus de Vlaamse Sportfederatie. En of ze in de spotlight zijn gekomen...