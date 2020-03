Afscheid in mineur: Red Flames hard onderuit tegen Denemarken in Portugal (0-4) Redactie

10 maart 2020

20u34 1 Red Flames Een wedstrijd om heel snel te vergeten. De Red Flames hebben hun laatste wedstrijd in de Algarve Cup verloren met 0-4 van Denemarken. Het Deense team sleept zo de vijfde plaats in de wacht. België kwam amper in het stuk voor. Doelvrouw Evrard ging niet vrijuit bij de eerste twee goals.

Denemarken begon erg sterk aan de wedstrijd. Met een hoog tempo wisten ze de Red Flames volledig te overklassen. De eerste goal viel al snel. In de zesde minuut krulde Harder het leer in de rechterbovenhoek, doelvrouw Evrard had meer moeten doen. 0-1.

Denemarken duwde door en enkele minuten later volgde de 0-2 al. Svava zette voor en de bal week licht af. Evrard probeerde de bal nog weg te duwen, maar ze verwerkte het leer slecht. Een tweede steekje dat ze liet vallen en Thomsen nam het cadeautje in ontvangst. De Deense tikte het leer makkelijk in goal.

Vanaf dan kwamen de Flames iets meer in de wedstrijd. Denemarken liet het tempo zakken en België kon meer druk zetten. Tot de Deense dames opnieuw een versnelling hoger schakelden. Ditmaal stond Christiansen aan het kanon. De Flames moesten gaan rusten met een 0-3-achterstand.

België kwam niet veel beter uit de kleedkamer. In de eerste minuut van de tweede helft stond het al meteen 0-4. Pedersen met een makkelijk intikkertje. Het tempo zakte daarna bij beide teams. De Flames kwamen in de laatste minuten nog dicht bij de eerredder, maar Biesmans trof de paal. De Flames verlaten de Algarve Cup zo met een zware nederlaag.