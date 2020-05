Exclusief voor abonnees Aflevering 1 van ‘The Next Gen’: de 10 beste Belgische jeugdspelers van 2001 met Verschaeren en De Ketelaere maar ook met 2 hoog aangeschreven keepers Axel Brisart Thomas Lissens en Cédric Pollenus

04 mei 2020

06u00 0 Belgisch voetbal Wat goed is, komt snel. En door de coronacrisis nog net iets sneller? Om de financiële klappen van de pandemie te verwerken, is de kans reëel dat profclubs meer zullen (moeten) Wat goed is, komt snel. En door de coronacrisis nog net iets sneller? Om de financiële klappen van de pandemie te verwerken, is de kans reëel dat profclubs meer zullen (moeten) inzetten op de jeugd . Hoogtijd dus om de goudhaantjes van het Belgische voetbal aan u voor te stellen. Vandaag in aflevering 1 van ‘The Next Gen’: tien Beligsche toptalenten die geboren zijn in 2001.



Yari Verschaeren - aanvallende middenvelder/aanvaller - 18 jaar - Anderlecht

Als Roberto Martínez je al een outstanding talent noemde, dan heb je geen introductie meer nodig. In één van de moeilijkste periodes in de clubgeschiedenis van Anderlecht slaagde Yari Verschaeren erin om door te breken in het eerste elftal. Voor de paars-witte achterban, die hem op handen draagt, was Verschaeren een houvast in woelige tijden. Verschaeren is de verpersoonlijking van het ‘In Youth We Trust’-credo waar Kompany en co zo in geloven. Dat dat ik het geval van Verschaeren terecht is, lijdt geen twijfel meer. Hij debuteerde inmiddels als Rode Duivel en scoorde zelfs al.

Net als Eden Hazard heeft Verschaeren een kenmerkend laag zwaartepunt, waardoor hij makkelijk wegdraait van belagers. Na zijn pijlsnelle doorbraak op het hoogste niveau volgde een logisch dipje en hij was ook weken out nadat hij in de topper tegen Standard een zware enkelblessure had opgelopen. “Ik kan beter. Het moet beter. Dat wil ik straks bewijzen”, zei Verschaeren toen hij in januari uitgeroepen werd tot Belofte van het Jaar. Jean Kindermans, hoofd jeugdopleiding bij Anderlecht, gelooft dat Verschaeren dat ook zal doen. “Slaagt Anderlecht erin Yari te houden - dat wordt in het hedendaagse voetbal steeds moeilijker -, dan wint hij op een dag de Gouden Schoen. Hij heeft alles voor de absolute top.”



