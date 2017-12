AFGELASTINGEN: sneeuw gooit heel wat roet in het eten - Kalendermanager: "Verwacht dat matchen in eerste klasse gewoon zullen doorgaan" YP en TLB

11u06 14 EPA Belgisch Voetbal En of de sneeuw heel wat roet in het eten gooit. Het Organisatie Comité van de KBVB is al overgegaan tot algemene afgelasting van alle eerste ploegen in provinciale in Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Vlaams-Brabant Henegouwen, Namen en Luxemburg. In de Jupiler Pro League gaan alle wedstrijden voorlopig gewoon door, meldt Kalendermanager Nils Van Brantegem.

"Ik heb het KMI aan de lijn gehad en zij verzekerden mij dat het vanaf 13 uur tussen de vier en de vijf graden Celcius zal zijn", aldus Van Brantegem. "Code oranje zal dan plaatsruimen voor code groen. De sneeuw zal overgaan in regen en er wordt verwacht dat de sneeuw die nu op het veld ligt, ook gewoon zal smelten tegen het begin van de wedstrijd in Brugge (14u30). In Brussel, waar Anderlecht om 18 uur Charleroi ontvangt, is het felste winterweer nu zelfs al achter de rug. Ik verwacht op dit moment niet dat de drie eersteklassewedstrijden zullen worden afgelast."

Photo News Nils Van Brantegem.