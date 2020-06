AEC Bergen wil RWDM achterna, Frédéric Herpoel wordt sportief directeur Alain Ronsse

26 juni 2020

12u56 0 Belgisch voetbal RWDM krijgt navolging in de Borinage, waar nu ook AEC Bergen uit zijn as gaat herrijzen. De club van de toenmalige voorzitter/geldschieter Domenico Leone werd in april 2015 failliet verklaard en van de bondslijsten geschrapt, na negentig jaar activiteit in de nationale reeksen, waarvan negen in de hoogste afdeling tussen 2002 en 2014.

Bekende spelers uit die periode: Jérémy Perbet (topscorer in 2012), Frédéric Herpoel, Wamberto, Cédric Roussel (topscorer in 2003 gelijk met Wesley Sonck), Siebe Blondelle, Thomas Chatelle, Momo Dahmane, Christophe Diandy, Tim Matthys, Tom Van Imschoot, Benjamin Nicaise en de Roemeense international Liviu Ciobotariu. Bekende trainers: José Riga, Thierry Pister, Dennis van Wijk, Enzo Scifo — die daar uitstekend werk leverde — en Sergio Brio, een ex-verdediger van Juventus.

De flamboyante Italiaan bleef niet lang op post, maar haalde in september 2004 wel de voorpagina van de sportkranten toen hij Olivier Suray (ex-Charleroi, Anderlecht en Standard en vader van de huidige paars-witte belofte Mathis Suray) naar de B-kern verwees en een fikse boete oplegde nadat hij zijn rechtsback in het spelershome had betrapt op het eten van een boterham met choco, een belegsel dat bij Brio op de lijst van de verboden producten stond. Suray stuurde Brio wandelen en dat deed de directie enkele tijd later ook.

De club zal één seizoen deelnemen aan de competitie in derde afdeling ACFF als Renaissance Mons 44 — verwijzend naar het stamnummer van AEC Bergen — om daarna opnieuw de historische benaming Albert Elisabeth Club Mons over te nemen. Sportief directeur wordt Fédéric Herpoel, de ex-doelman van (onder meer) AA Gent. De bedoeling is om zo snel mogelijk door te stoten naar eerste klasse.

Terug van weggeweest: wat RWDM gelukt is onder leiding van Thierry Dailly, hoopt Frédéric Herpoel ook te verwezenlijken in het stade du Tondreau.