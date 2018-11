Advocaten stellen zich grote vragen bij pact met spijtoptant Dejan Veljkovic: “Dit is gevaarlijk voor een rechtstaat” LPB TDM KVB ADN

21 november 2018

20u34

Bron: Belga, VTM Nieuws 3 Belgisch Voetbal Advocaat Walter Van Steenbrugge, die Club Brugge-trainer Ivan Leko vertegenwoordigt in operatie ‘Propere Handen’, stelt zich vragen bij het pact dat het federale parket heeft gesloten met spijtoptant en spilfiguur Dejan Veljkovic. Ook advocaat Sven Mary, die een andere makelaar in het dossier verdedigt, is niet te spreken over de deal. Hij vreest voor een verklikkersmaatschappij net zoals in de Tweede Wereldoorlog, zegt hij.

"Ik zie een evolutie in strafzaken waarbij het openbare ministerie de rechter buitenspel zet", meent Van Steenbrugge. "De aanklager gaat hier al zelf een vonnis opstellen dat later nog door een rechter bekrachtigd moet worden, maar dit is slecht voor de maatschappij. Ik vind het gevaarlijk voor een rechtstaat."

Zwaktebod

Van Steenbrugge ziet het als een zwaktebod. "Het onderzoek is al in 2017 gestart, sinds januari 2018 is een onderzoeksrechter op de zaak gezet en op 10 oktober zijn er 57 huiszoekingen geweest. Nu is er al een regeling getroffen met een spijtoptant. Het komt mij voor alsof er na zo'n groot onderzoek nog geen resultaten geboekt zijn. Een spijtoptant zou normaal moeten dienen voor een onderzoek dat volledig strop zit.”



“Ik vind het nog vreemder dat er al een memorandum is opgemaakt waarin staat dat mijnheer Veljkovic een voorwaardelijke celstraf en een voorwaardelijke boete zal krijgen”, vervolgt hij. “Men heeft nu ook al de buit bepaald: de verbeurdverklaring. Wat als zou blijken dat die buit veel groter is? Gaan de anderen dan solidair voor een veel grotere verbeurdverklaring moeten opdraaien?”

Geloofwaardigheid

De advocaat heeft ook vragen bij het naar buiten brengen van Veljkovic' statuut. "De zet om dit naar buiten te brengen, vind ik bijzonder vreemd", zegt Van Steenbrugge, die ook de geloofwaardigheid van de spijtoptant in twijfel trekt. "Het lijkt me een dunne koord om het onderzoek te steunen op zijn verklaringen.”

Beloning

Ook advocaat Sven Mary is niet te spreken over de deal. “Zestig of zeventig jaar geleden werden mensen verklikt en zonder enige vorm van proces gestuurd naar werkkampen en concentratiekampen. Vandaag gaat iemand klikken over feiten waar hij zich zelf aan heeft schuldig gemaakt en uiteindelijk, de beloning die hij daarvoor krijgt - voor misdrijven te hebben gepleegd - lijkt mij een aanzienlijk mooie beloning te zijn.”

Discretieplicht

Advocaat Walter Damen, die in het voetbalfraudedossier Waasland-Beveren keeper Davy Roef vertegenwoordigt, is van oordeel dat er in de wet inzake de regeling voor een spijtoptant een discretieplicht ingevoerd had moeten worden.

“Dinsdag is al in de media gezegd dat een aantal personen zenuwachtig moet worden door de mogelijke onthullingen van Veljkovic. Ze zouden nog bewijsmateriaal kunnen doen verdwijnen. Het is geen goede tendens dat dit dossier de meest becommentarieerde zaak in de media is,” zegt Damen in De Afspraak op Canvas.

De advocaat zegt ook dat de spijtoptantenregeling vandaag verkeerd wordt voorgesteld. “Men moet eerst onthullingen doen. Als hij dat niet doet, dan vervalt die regeling. Mijnheer Veljkovic legde zelf bekentenissen af en is zelf een crimineel. Kloppen zijn verklaringen wel? Die moeten dus nog worden afgetoetst. Het moet verankerd worden in andere elementen in het dossier. De rechtbank kan ook oordelen dat het uiteindelijk nog een onvoldoende bestraffing is die nu in het memorandum is neergeschreven.”

“Men zou alles eerst in alle discretie moeten aftoetsen alvorens het naar buiten te brengen”, besluit hij. “Misschien zal later blijken dat zijn onthullingen toch niet allemaal waar zijn. Ofwel is dit een grap van de man. Ofwel krijgen we het ganse verhaal en gaat hij onthullen wat er gebeurd is. In de eerste plaats is het belangrijk te kunnen antwoorden op de vragen ‘hoe kan er aan de praktijken in het voetbal paal en perk worden gesteld?’ en ‘hoe kunnen mensen hun vertrouwen terug krijgen in het Belgische voetbal?’.”

