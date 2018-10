Advocaat Vertenten: “Dat hij weer een wedstrijd fluit en ontvangen wordt zoals Leko, dat is het mooiste geschenk” Redactie

24 oktober 2018

09u01

Bron: Van Gils & Gasten 0 Belgisch Voetbal Advocaat Hans Rieder nam het gisterenavond in Van Gils & Gasten op voor zijn cliënt Bart Vertenten. De scheidsrechter zit nog steeds vast omdat hij beticht wordt van matchfixing. Maar volgens Rieder, die onderzoeksrechter Joris Raskin nog wraakte, is er geen bezwarend materiaal tegen Vertenten. “Waarom zou hij zich bezig houden met het lot van KV Mechelen?”

“Ik ken meneer Vertenten nu, voordien niet. Hij is een integer man”, vertelde Rieder in Van Gils & Gasten. “Ik heb natuurlijk links en rechts bevragingen gedaan, bijvoorbeeld bij zijn diensthoofd. Hij is iemand die heel gedienstig en vriendelijk is. Je moet dat in perspectief zien. Vertenten was in België al een topscheidsrechter. Hij was aan het wachten om nog een klasse te stijgen in de rangschikking van de refs. Waarom zou die man zich bezig houden met het lot van KV Mechelen? Op het ogenblik dat je aan de voordeur staat om topwedstrijden met ploegen als Inter, Chelsea, Bayern München te fluiten.”

Hans Rieder besloot om onderzoeksrechter Joris Raskin te wraken. Gisteren liet die echter weten dat hij geen stap opzij zet. “De onderzoeksrechter heeft deel uitgemaakt van de KBVB”, vertelde Rieder nog eens waarom hij koos voor de wraking. “Terwijl hij deel uitmaakte van de KBVB heeft hij een onderzoek gedaan naar meneer Vertenten. Wat daar bijvoorbeeld heel ergerlijk aan is, is dat meneer Vertenten beschuldigd wordt van matchfixing, maar dat in het onderzoek de officiële rapporten van de scheidsrechters nooit zijn opgevraagd. Daaruit blijkt dat de fout die hem ten laste wordt gelegd in Antwerp – Eupen een fout is die exclusief ten laste gelegd kan worden aan de lijnrechter die daarmee niets bedoeld heeft.”

Vorig seizoen was KV Mechelen met Eupen verwikkeld in een degradatiestrijd. Eén van de fases die er in het onderzoek rond matchfixing wordt uitgelicht is de overtreding in de wedstrijd tussen Antwerp en Eupen. “Op het ogenblik van de fout loopt hij naar de fase van de fout en als hij ziet dat de lijnrechter, en dat is een FIFA-afspraak, naar de cornervlag loopt –wat wil zeggen dat het voor de lijnrechter strafschop is – draait Vertenten van richting en gaat hij naar de penaltystip”, zegt Rieder. “Het is nooit benadrukt dat die technische gegevens er toe leiden om met zekerheid te beslissen dat Vertenten alleen maar de fout gefloten heeft op basis van de gegevens die hij gekregen heeft van de lijnrechter. In de FIFA-reglementering heeft de lijnrechter de opdracht of iets binnen of buiten de zestien is.”

Vooral het contact tussen de ook opgepakte makelaar Dejan Veljkovic en Bart Vertenten doet de wenkbrauwen fronsen. Rieder zegt echter dat hij de opgenomen gesprekken tussen de twee nog niet heeft gehoord. “Het zal nog moeten blijken of Veljkovic zo malafide is, want als ik het dossier gelezen heb, heb ik daar eigenlijk niet zo veel over gezien. Ik zou heel graag die telefoongesprekken, die als belastbaar geïnterpreteerd worden, is willen horen. We leven in België, we leven niet in een modern systeem waar die telefoongesprekken onmiddellijk beluisterd kunnen worden. Het is pas op het ogenblik dat de zaak voor de rechter komt, dat we die kunnen beluisteren. Dan kunnen we uitmaken of de interpretaties wel de juiste zijn. Nu weten we al dat die interpretaties niet juist zijn op basis van wat de cliënt gezegd heeft. Ik zal u daar iets belangrijk over meegeven. Er wordt gezegd: ‘Je hebt die fout gefloten om betere punten te krijgen in de kranten’. Dus hij begaat een fout om betere punten te krijgen, dat is al een contradictie in terminis. De punten die hij gekregen heeft in de kranten waren heel laag, maar hij heeft van de scheidsrechterbaas voor die wedstrijd 7,9 gekregen.”

Leko als voorbeeld

Vertenten werd ondertussen al op non-actief gezet, maar als het van zijn advocaat afhangt staat hij straks gewoon weer terug op het veld. “Leko is ook teruggekeerd”, doelde hij op de trainer van Club Brugge. “Laten we eens afwachten tot er iets boven water komt. Vertenten heeft zich niets te verwijten. Hij heeft gewoon zijn job gedaan en is nu in een soort van draaikolk terecht gekomen waar de rede geen vat meer blijkt te hebben. Het mooiste geschenk is dat hij een wedstrijd kan fluiten en dat men hetzelfde doet als bij Leko. Om te zeggen: ‘Je bent weer in ons midden. Het was een totaal verkeerde interpretatie van de feiten’.”