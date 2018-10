Advocaat van Vertenten stelt onderzoeksrechter in vraag SPS/DSS

16 oktober 2018

18u03

Bron: Belga 0 Belgisch Voetbal Advocaat Hans Rieder, die scheidsrechter Bart Vertenten verdedigt, stelt zich ernstige vragen bij de rol van de Tongerse onderzoeksrechter die met de zaak van de voetbalfraude bezig is. Dat maakte hij duidelijk na afloop van de raadkamerzitting met de negen verdachten in Tongeren. De onderzoeksrechter maakt volgens Rieder deel uit van de licentiecommissie van de KBVB. Meester Rieder heeft in ieder geval de invrijheidstelling van Vertenten gevraagd.

Hij had daarvoor drie argumenten. “De feiten die hem ten laste worden gelegd zijn niet juist. Dat hebben we bewezen aan de hand van screenshots van de wedstrijd en op basis van de verslagen van de Koninklijke voetbalbond. De tweede reden waarom we de invrijheidstelling gevraagd hebben is dat er geen sprake kan zijn van een vermoeden van recidive om de zeer eenvoudige reden dat nationaal en internationaal mijnheer Vertenten tot algehele voldoening van de KBVB en de FIFA nog nationale en internationale wedstrijden heeft gefloten”, aldus Hans Rieder dinsdag bij het verlaten van het Tongerse gerechtsgebouw.

“Ten derde hebben we de vraag gesteld of het een eerlijk proces is, want dit onderzoek wordt gevoerd door mijnheer Raskin, die in de licentiecommissie zetelt van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB), hetgeen voor mijn cliënt een heel confronterend gegeven is, rekening houdend dat mijn cliënt een arbeidscontract heeft met de voetbalbond.”

Het werd vandaag een marathonzitting in Tongeren, waar alle raadslieden hun pleidooi hielden. In de loop van vanavond zal de voorzitter van de raadkamer beslissen of de aanhouding van de verdachten verlengd wordt of niet. Intussen werden alle verdachten in hun celwagens weggevoerd uit het Tongerse gerechtsgebouw.