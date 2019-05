Advocaat van Timmermans stapt naar KI: "Om te controleren of het onderzoek regelmatig is gebeurd" LPB

28 mei 2019

19u04

Bron: Belga 0 Belgisch voetbal Patrick Waeterinckx, die de verdediging van KVM-bestuurslid Johan Timmermans voor zich neemt, kondigde in zijn slotpleidooi aan dat hij een verzoekschrift zal neerleggen bij de Kamer van Inbeschuldigingstelling om de regelmatigheid van de tuchtprocedure na te trekken.

"Ik ga vragen om te controleren of het onderzoek regelmatig gebeurd is“, aldus Waeterinckx, die opnieuw hamerde op de rechten van verdediging in zijn pleidooi. “Ik ga vragen om de rechtmatigheid van de taps te controleren. En ik ga vragen of ze op rechtmatige wijze verkregen zijn. Meneer Wagner, of iemand anders van de bond, mag het daar gaan uitleggen. Ik vind procedures wél belangrijk. De bondsprocureur leidt de aandacht af door er niet op in te gaan in zijn repliek. Zodra hij ingaat op de problemen met de taps en de procedure, geeft hij toe dat zijn bevindingen kaas met gaten zijn. En dus gaat de bondsprocureur de procedure zelf uit de weg. Neem nu de telefoongesprekken: de intonatie moet beluisterd kunnen worden om de context te kunnen verstaan."

Ook bij de verhoren van Timmermans door de onderzoekscoördinator ging iets mis, aldus Waeterinckx. "Werd hij als privé-persoon verhoord of als lid van KV Mechelen? Dat werd hem nooit duidelijk gemeld en stelt problemen met betrekking tot een eerlijk proces. Er is namelijk belangenvermenging mogelijk die nadelig kan zijn voor zowel KV Mechelen als voor meneer Timmermans." Het argument werd eerder ook al aangehaald door Joost Everaert, de advocaat van KV Mechelen in dit tuchtdossier.

"Mijn cliënt is nooit in verdenking gesteld door de onderzoeksrechter", ging Waeterinckx voort. "Er zijn zelfs geen taps op hem geplaatst. Hij is één keer verhoord en daar bleef het bij. Toch durft u hem een schandvlek voor de beroepsgroep van advocaten te noemen. Dat heb ik een procureur nog nooit horen zeggen over een advocaat. U sleurt mijn cliënt door het slijk. Die uitspraak werd overal gretig opgepikt en heeft voor onnoemelijk veel schade gezorgd. Dat is een kwaadwillige schending van het vermoeden van onschuld."

Waeterinckx opende met de verwijzing naar een telefoongesprek tussen Timmermans en Paul Allaerts, CEO van Moeskroen. De Henegouwers speelden op de slotspeeldag vorig seizoen bij Eupen, de degradatieconcurrent van Mechelen. "Waarom wordt Allaerts niet vervolgd? Mijn cliënt belde in aanloop naar KV Mechelen - Waasland-Beveren. Was het fout om aan Allaerts te vragen of Moeskroen er vol voor zou gaan? Ik denk het niet. En als dat wel problematisch was, had Allaerts hier ook moeten zitten."

Timmermans nam kort zelf even het woord. De ex-voorzitter van Malinwa sloot zich aan bij zijn raadsman en meldde dat hij als Mechels schepen, als voorzitter en als advocaat nooit in opspraak was gekomen. "In mijn voorzitterschap van vijftien jaar heb ik ongetwijfeld fouten gemaakt. Maar ik heb nooit de feiten begaan waarvoor ik hier voor uw commissie moet verschijnen. Ik vraag dan ook met vertrouwen de vrijspraak.”