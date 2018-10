Advocaat Van Steenbrugge over vrijlating Leko: "Morgen staat hij terug op het veld" Redactie

11 oktober 2018

19u59

Bron: VTM NIEUWS 4

"We zijn opgelucht." Dat is de eerste reactie van advocaat Walter Van Steenbrugge over de vrijlating van zijn cliënt, Club Brugge-trainer Ivan Leko. Leko verliet het gebouw van de gerechtelijke politie in Hasselt.

Leko is vrijgelaten zonder voorwaarden, laat Van Steenbrugge weten aan VTM NIEUWS. "Hij wordt niet verdacht van matchfixing, maar wel in een dossier van witwassen. Het gaat om een betaling van jaren geleden die fiscaal moet worden nagekeken", zegt Van Steenbrugge nog in een reactie achteraf. De Club Brugge-trainer zelf gaf geen commentaar. "Leko kan iedereen recht in de ogen kijken en zal morgen wellicht terug op het veld bij Club Brugge", zegt Van Steenbrugge in de studio bij VTM NIEUWS.

