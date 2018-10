Advocaat van Peter Maes: “Over welke dossiers het gaat? Iedereen kan de kranten lezen” Redactie

23 oktober 2018

13u28

Bron: VTM/Belga 4 Belgisch Voetbal Peter Maes, de trainer van KSC Lokeren, verscheen om 10u voor de onderzoeksrechter in Tongeren en werd nadien vrijgelaten onder voorwaarden. De coach wordt wel verdacht van witwassen. “Hij is bereid om volledig mee te werken met het gerecht”, vertelde zijn advocaat Dirk Vanden Boer bij het verlaten van het gerechtsgebouw in Tongeren.

“Hij mag uiteraard niet met de pers spreken over dit dossier”, wist Vanden Boer te vertellen. “Hij moet zich aanbieden wanneer de politie dat vraagt en zal zich daar ten zeerste aan houden. Hij is bereid tot volledige medewerking met het gerecht.”

Waarom Peter Maes dan net is ondervraagd, wilde iedereen wel weten. “Het gaat zoals het in de pers al verschenen is over de discussie van fiscale dossiers die naar boven zijn gekomen. Daar heeft hij zijn uitleg over gedaan. Over welke fiscale dossiers het gaat? Iedereen kan de kranten toch lezen. Er is gesproken over de constructies die zouden zijn opgezet. Daar is hij over ondervraagd en hij heeft meegedeeld wat hij weet.”