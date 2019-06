Advocaat Lokeren plant in beroep te gaan: “Dit valt niet uit te leggen” QJ

01 juni 2019

19u38 4 Belgisch Voetbal Walter Van Steenbrugge, advocaat van voetbalclub Lokeren, reageert vol onbegrip op het nieuws dat Waasland-Beveren vrijuit gaat en Lokeren dus in 1B blijft.

“Ik heb net contact gehad met het bestuur van Lokeren, dat verslagen reageert op de beslissing van de Geschillencommissie. Ik adviseer mijn cliënten dan ook om beroep aan te tekenen. De motivering van de Geschillencommissie is erg uitgebreid, maar er is één deel waar nauwelijks dieper op wordt ingegaan: dat van de vrijspraak van Waasland-Beveren. Er wordt quasi niets gezegd over de poging tot omkoping en de meldingsplicht die de twee bestuurders van Waasland-Beveren (voorzitter Dirk Huyck en financieel directeur Olivier Swolfs, red) hadden. Terwijl het toch om belangrijke clubmensen ging en het verzaken aan de meldingsplicht een inbreuk is op het competitiereglement. Competitievervalsing, dus.”

Het waren geen kaboutertjes die die telefoontjes hebben gepleegd, hé Walter Van Steenbrugge, advocaat Lokeren

“Is het dan logisch dat de club Waasland-Beveren vrijuit gaat? Dat valt toch niet uit te leggen? Het waren geen kabouters die die telefoontjes pleegden, hé. Je moet zelfs geen rechten hebben gestudeerd om te zien dat dit niet klopt: de inbreuken worden bewezen geacht, maar toch laat men de overtreders ongestraft.”