Advocaat bevestigt: Fabien Camus vrijgelaten onder voorwaarden TLB

07 november 2018

10u27

Bron: Belga 2 Belgisch Voetbal Fabien Camus is deze ochtend onder voorwaarden vrijgelaten door de onderzoeksrechter in het grote fraudeonderzoek in de Belgische voetbalwereld. Dat heeft zijn advocaat Didier De Quevy bekendgemaakt, en het federaal parket bevestigt het nieuws. De voorwaardelijke invrijheidstelling gebeurde na het verhoor gisteren van voetballer Anthony Limbombe (ex-Club Brugge, nu Nantes), “die mijn cliënt volledig buiten verdenking heeft gesteld”, aldus de advocaat.

De raadkamer van Tongeren had eerder al beslist Camus onder voorwaarden vrij te laten, maar het federaal parket was daartegen in beroep gegaan. De voormalige voetballer van KV Mechelen zou normaal morgen/donderdag voor de kamer van inbeschuldigingstelling (KI) van Antwerpen verschijnen, die zich over zijn al dan niet vrijlating zou uitspreken.

Camus wordt vrijgelaten, maar moet zich ter beschikking houden van justitie. “De borgsom is woensdagochtend betaald”, zegt De Quevy. De voetballer werd in verdenking gesteld van lidmaatschap van een criminele organisatie en witwaspraktijken in het fraudeonderzoek in het Belgische voetbal.