Advocaat Bayat over vrijlating Veljkovic: “Hallucinant, nu zwijgen wij ook niet meer” Ken Standaert

20 november 2018

16u39 0 Belgisch Voetbal Jean-Philippe Mayence, één van de advocaten van spelersmakelaar Mogi Bayat, noemt in een reactie aan de Franstalige krant La Dernière Heure de deal van het gerecht met spijtoptant Dejan Veljkovic ‘hallucinant’. “Intussen wordt onze cliënt verketterd door de pers en het federaal parket”, klinkt het misnoegd. “Nu zwijgen wij ook niet meer.”

“De deal tussen het federaal parket en Dejan Veljkovic is gewoonweg hallucinant”, zegt Mayence aan La Dernière Heure. Volgens de strafpleiter uit Charleroi hoog wordt zijn cliënt Mogi Bayat bovendien geviseerd door de pers en het federaal parket. “Kijk, wij hebben het spel eerlijk gespeeld en nooit uitgebreide verklaringen gedaan over de rol van Mogi in dit verhaal en wat hij al verklaard heeft”, zegt Mayence. “Die eerlijkheid lijkt vandaag in ons nadeel uit te draaien. We worden van alle kanten aangevallen. Door Roland Duchatelet (voormalige eigenaar van voetbalclub Sint-Truiden red.) en door journalisten die geen goede band hadden met Bayat en nu allerlei zaken verspreiden die het vermoeden van onschuld schaden. Het is gewoonweg schandalig hoe er een heksenjacht gestart is tegen iemand die zich niet kan verdedigen en tegen iemand waarvoor iedereen de afgelopen jaren een diepe buiging maakte omdat hij de enige was die sportieve problemen kon oplossen. De transfers die hij geregeld kreeg, hebben de Belgische clubs meer dan 200 miljoen euro opgeleverd.”

Mayence laat ook uitschijnen dat het gerecht bewust informatie lekt over zijn cliënt. “Ik heb vastgesteld dat voorafgaand aan de volgende raadkamer op 27 november er georganiseerde informatielekken zijn terwijl wij nog geen toegang hebben tot het volledige dossier. Die lekken bevatten elementen die compleet onwaar zijn en die nog niet eens bij ons gecontroleerd werden.” Bayats advocaat snapt ook niet waarom zijn cliënt - die volgens hem geen gevaar is voor de openbare veiligheid - nog steeds achter de tralies zit. “Als er gegoocheld wordt met collusie (het afspraken maken tussen verschillende verdachten red.) zie ik dat meer als een drogreden gezien wat de pers en het federaal parket al gecommuniceerd heeft over mijn cliënt. Bovendien gaat het hier ook enkel maar over een aanklacht over fiscale fraude, niets meer. Hij heeft geen contacten gehad met scheidsrechters of bestuurders. Het gaat hier puur over het niet aangeven van bepaalde commissies waardoor bepaalde belastingen niet zouden betaald zijn. Maar het is niet zoals geschreven wordt dat mijn cliënt zichzelf en anderen meermaals langs de kassa liet passeren bij transfers zoals die van Soufiane Hanni van Anderlecht naar Moskou. Bovendien is voor die transfer ook nooit iets uitgekeerd aan Veljkovic (de vorige makelaar van Hanni red.) die zogezegd gepasseerd werd door mijn cliënt bij deze deal. Het enige dat mijn cliënt ten laste wordt gelegd is of hij 50.000 euro commissie in het zwart kreeg, meer niet. Ook de verhalen die de ronde doen over de transfer van (voormalig Club Bruggespeler red.) Anthony Limbombe zijn compleet verkeerd.”

De advocaat van Bayat komt ook nog eens terug op de in beslag genomen horlogedoosjes. “Ik stel vast dat we 40 dagen verder zijn en dat er nog geen enkele vraag gesteld werd aan mijn cliënt over een horlogedoosje of een horloge. Maar het was wel één van de focuspunten van het federaal parket tijdens hun persconferentie, die nota bene doorging op een moment dat Bayat nog niet eens ondervraagd was.” Bij de arrestatie van de makelaar werd volgens Mayence ook onnodig beroep gedaan op ‘speciale eenheden’. “Het gerecht beweert dat ze vreesden dat mijn cliënt zich zou verstoppen in een ‘safe room’ in zijn huis, maar die heeft hij niet eens”, klinkt het. “De vorige eigenaar had een soort van atoomkelder gebouwd, maar zodra onze cliënt de woning kocht, heeft hij die ruimte omgebouwd tot speelkamer voor zijn kinderen.” Voor Mayence is de maat intussen vol. “Wie mijn cliënt nu nog aanvalt met leugens, mag zich aan een reactie verwachten”, waarschuwt hij. “Wij zwijgen ook niet meer.”