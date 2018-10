Advocaat Bayat over machtsvertoon waarmee politie binnenviel bij zijn cliënt: "Er werd voor de ogen van de kinderen zelfs een wapen tegen het hoofd van mevrouw Bayat gehouden" Redactie

10 oktober 2018

18u06

Bron: La Dernière Heure 0 Belgisch Voetbal Jean-Philippe Mayence, de advocaat van Mogi Bayat, kon om 17u30 nog geen nieuws geven over zijn cliënt. Wel vertelde hij aan La Dernière Heure over het machtsvertoon waarmee de politie vanochtend binnenviel ter huize Bayat. "Ze hielden, voor het oog van de kinderen, zelfs een wapen tegen het hoofd van mevrouw Bayat", zei Mayence.

"De politie viel bij zonsopgang binnen bij mijn cliënt. Alle agenten waren gewapend en droegen een kap. Ze beukten deuren in en zetten zelfs een wapen tegen het hoofd van mevrouw Bayat, allemaal voor de ogen van de kinderen. Alsof het om terroristen ging. Ik begrijp dat er vroeg op de dag wordt ingegrepen bij zo'n gevallen. Maar mensen behandelen alsof ze een gevaar zijn voor de openbare veiligheid, was misschien niet nodig."

"Op dit moment hebben we nog geen nieuws over mijn cliënt. We hebben gevraagd of we met hem konden praten, maar dat is ons geweigerd. Er werd ons verteld dat het verhoor pas voor vanavond of morgen zal zijn. Nu de aanhouding verlengd is van 24 naar 48 uur, is het volgens mij niet de bedoeling dat meneer Bayat niet met zijn advocaat mag praten. Er wordt ons niks verteld."