Adriano niet als pionier: ook dit elftal ex-toppers beproefde geluk in Jupiler Pro League NVE

13 augustus 2020

10u17 0 Belgisch voetbal Hij is absoluut geen onbekende in de voetbalwereld. Hij is absoluut geen onbekende in de voetbalwereld. Adriano Correia is de nieuwste aanwinst van Eupen . Heus niet de eerste ex-wereldster die in de herfst van z’n carrière het geluk beproeft in de Jupiler Pro League. Wij pikten de 11 strafste namen eruit.

1. Victor Valdés

De 38-jarige Spaanse vedette maakte naam bij zijn jeugdteam FC Barcelona. In zijn carrière stond Valdés 535 matchen in doel voor FCB. Met de Catalaanse grootmacht won hij onder meer zes landstitels, twee Spaanse bekers, drie keer de Champions League, twee keer de Spaanse Supercup en twee keer het WK voor clubs. Door een zware knieblessure in maart 2014 zag hij zijn carrière bij Barça eindigen.

Na een weinig succesvolle passage bij Manchester United kwam Valdés zowaar in Luik terecht. Onder Yannick Ferrera speelde Valdés acht wedstrijden bij Standard, waaronder de met 2-1 gewonnen bekerfinale tegen Club Brugge. Na een seizoen bij Middlesbrough stopte de Spanjaard met voetballen.

2. Raúl Bravo

Ondertussen is hij 39 jaar en heeft hij z'n schoenen al een tijdje aan de haak gehangen, maar in 2012 stond Raúl Bravo nog een jaartje op de loonlijst van Beerschot. Beerschot degradeerde aan het eind van dat seizoen naar derde klasse.

Bravo werkte 77 partijen af in de eerste ploeg van Real Madrid tussen 2001 en 2007. De verdediger diende voornamelijk als backup voor Roberto Carlos, maar kon ook centraal uit de voeten. Niettegenstaande verzamelde hij tussen 2002 en 2004 ook 14 caps voor de Spaanse selectie. In 2007 verliet Bravo Bernabéu voor het Griekse Olympiakos.

3. Vincent Kompany

Uiteraard staat ook Vincent Kompany in dit elftal. Nadat hij zijn carrière begon bij Anderlecht, trok hij via Hamburg naar Manchester City. De rest is geschiedenis, Kompany speelde er vier keer kampioen en droeg er de aanvoerdersband.

Na elf jaar in Manchester besloot ‘Vince The Prince’ vorig jaar terug te keren naar ‘zijn’ Anderlecht. Zijn eerste seizoen was geen succes, blessures hielden hem vaak aan de kant.

4. Joan Capdevila

In 2015 stuntte Lierse met de komst van wereldkampioen Joan Capdevila. De Spaanse linksachter kwam over van het Indiase NorthEast United en had al een indrukwekkend palmares. Hij was toen de eerste wereldkampioen in de Jupiler Pro League. Bij Lierse kwam hij niet vaak in actie, de ‘Pallieters’ degradeerden dat jaar.

Capdevila is een voormalige flankverdediger van onder meer Villarreal, SL Benfica en Atlético Madrid. Hij telt zestig caps voor Spanje, waarmee hij het EK won in 2008 en het WK in 2010. Hij was één van de weinigen die op het WK in Zuid-Afrika geen enkele minuut miste.

5. Adriano Correia

Gisteren maakte Eupen dus de stunttransfer bekend van Adriano. Adriano brak door bij Sevilla, waar hij tussen 2005 en 2010 tot 218 wedstrijden kwam (19 goals, 16 assists). Hij won er ook twee keer de Europa League, waarna Barcelona hem overnam voor zo’n 9,5 miljoen euro.

Ook in Catalonië speelde hij een indrukwekkend palmares bij elkaar: vier keer kampioen in de Primera División, vier keer eindwinst in de Copa del Rey en twee keer laureaat in de Champions League - waaronder ook één treble, in 2015. Uiteindelijk klokte hij er af op 189 matchen, waarin hij 17 keer scoorde en goed was voor 23 assists.

6. Quinton Fortune

In 2009 pakte Tubeke uit met de transfer van Quinton Fortune. De Zuid-Afrikaan speelde in de jeugd van Tottenham, bij de grote jongens kwam hij ook in actie voor onder meer Atlético Madrid en Manchester United. Bij United speelde de middenvelder meer dan 70 wedstrijden.

Tubeke huurde Fortune bij Brescia. In zijn eerste wedstrijd pakte hij meteen rood. De toen 31-jarige middenvelder voldeed echter niet aan de verwachtingen en vertrok al snel terug.

7. Sérgio Conceição

Ook ex-Gouden Schoen Sérgio Conceição komt in dit lijstje voor. De Portugees maakte naam bij onder meer Porto, Lazio en Inter, voor hij in 2004 naar Standard trok. Daar speelde hij drie seizoenen en hij was er aanvoerder. In 2005 pakte hij de Gouden Schoen.

Ondertussen is Conceição ook manager. In 2010 begon hij als assistent-coach van Dominique D’Onofrio bij Standard. Ondertussen staat de 45-jarige oefenmeester aan het roer bij Porto, zijn jeugdteam. Daar is hij dit seizoen kampioen gespeeld.

8. Samir Nasri

Toen Kompany bij Anderlecht terugkeerde, nam hij z'n maatje Samir Nasri mee. De twee speelden nog samen bij City. De dribbelvaardige Fransman speelde daarvoor nog onder meer bij Marseille en Arsenal.

Ook Nasri was bij Anderlecht vaak geblesseerd afgelopen seizoen. Met 7 wedstrijden en 1 doelpunt kan hij dan ook niet tevreden zijn.

9. Eidur Gudjohnsen

Gudjohnsen streek in 2012 in het Jan Breydelstadion neer na een rijkgevulde carrière bij onder meer Chelsea en FC Barcelona. Niet bij Club, wel bij Cercle. Hij toonde meteen zijn klasse en trof in de competitie zes keer raak voor de rode lantaarn.

Na een half jaar trok hij naar stadsgenoot Club Brugge. Daar speelde hij anderhalf jaar, alvorens naar Bolton te vertrekken. Ondertussen is de IJslander coach in eigen land, bij FH.

10. Javier Portillo

Portillo maakte indruk bij de jeugd van Real Madrid, waar hij bijna 700 doelpunten heeft gescoord. Bij het eerste elftal had hij minder succes, uitleenbeurten volgden. Zo ook aan Club Brugge in 2005. In België scoorde de sluipschutter 8 keer, maar Club lichtte de aankoopoptie niet. Te duur.

Portillo bleef de rest van zijn carrière in Spanje, in 2012 hing hij z'n voetbalschoenen aan de haak.

11. Nacer Chadli

Nacer Chadli is de derde Anderlecht-speler in dit lijstje. Naast Nasri en Kompany dus de derde grote naam op Neerpede. Hij werd één jaar gehuurd van AS Monaco. Dit seizoen was hij één van de lichtpuntjes in het povere seizoen van paars-wit, maar een verlengd verblijf bij Anderlecht zat er niet in.

Als tiener vertrok Chadli vanuit de jeugd van Standard naar Nederland, waar hij via AGOVV en FC Twente snel naam maakte. Daarna ging het naar de Premier League, met een succesvolle passage bij Tottenham. Toen hij daar vertrok naar West Brom ging het bergaf, ook bij zijn laatste club AS Monaco kwam hij te weinig in het stuk voor.